alessia-marcuzzi-e-il-periodo-negativo:-a-natale-la-salva-lui

Alessia Marcuzzi vive il Natale in famiglia. Un periodo strano, ma è il figlio Tommy ad essere protagonista di uno scatto commovente.

Il Natale è una festa che per antonomasia regala un sorriso, riesce a stemperare ogni tensione. I bambini sono i protagonisti indiscussi di un periodo magico che da solo riesce ad animare un anno intero.

Quello del 2020 resta, va detto, un Natale molto particolare. L’emergenza Coronavirus ha segnato tutto l’anno che abbiamo vissuto, compresa ovviamente questa parte finale a ridosso del capodanno.

Le restrizioni imposte dal Governo ci costringeranno a trascorrere queste feste in maniera anomala. Le mura di casa saranno l’ambiente prediletto per vivere le festività, evitando quindi di uscire e provocare assembramenti.

Alcuni stanno vivendo questa situazione come possibilità per stare ancora di più insieme alla propria famiglia, mentre altri ovviamente sentono il peso della ‘reclusione‘. Anche questa condizione rende per alcuni difficile godersi la festa.

Alessia Marcuzzi, un periodo strano

Anche tanti vip ovviamente stanno vivendo il Natale in famiglia, accanto ai genitori, i figli o i conviventi. Stare insieme, godersi un clima natalizio particolare ma pur sempre magico per tanti aspetti.

C’è chi fa difficoltà, per motivo che vanno ben al di là del Natale. Alessia Marcuzzi, ad esempio, vive un periodo molto strano, almeno da quello che traspare sui social. Tanti i post enigmatici pubblicati dalla bella conduttrice, alcuni anche difficili da interpretare.

Non sappiamo di preciso cosa stia rendendo difficile, o comunque non particolarmente sereno, il periodo di Alessia, ma la maglia del Natale a volte riesce anche a scacciare quei pensieri negativi della vita di tutti i giorni.

Alessia Marcuzzi, il Natale insieme a Tommy

Non solo il periodo natalizio, ma anche la vicinanza degli affetti riesce ad alleviare il peso dei problemi. Ed è chiaro che tanti, in questo periodo storico, vivano una situazione non particolarmente felice.

Alessia Marcuzzi ha accanto a sé il figlio Tommaso, con il quale sta trascorrendo proprio queste ore di festività. Una vicinanza che fa bene, e che evidentemente la tiene al riparo anche dai pensieri costanti della quotidianità.

Cosi la showgirl romana ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae proprio insieme a Tommy: uno scatto dal quale traspare grande tenerezza, con il Natale a fare da sfondo. Insieme il figlio 19enne e mamma Alessia, un messaggio d’amore che ha colpito tutti i followers, con tantissimi commenti commossi dallo scatto.