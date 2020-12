usa,-esplosione-nel-centro-di-nashville:-“atto-intenzionale”.-indaga-l’fbi

Tre agenti sono rimasti feriti nell’esplosione avvenuta a Nashville nella mattina di Natale, intorno alle 6.30 locali. Lo riferisce il portavoce della polizia, Don Aaron, aggiungendo che i tre sono stati portati in ospedale ma nessuno è in condizioni critiche. Secondo la polizia, l’esplosione è stata frutto di un atto intenzionale, per questo è intervenuto l’Fbi. Sebra che a esplodere sia stata un’auto, forse un camper.

Fumo e fiamme sono stati visti sollevarsi dalla zona dell’esplosione, che si è verificata nel pieno centro della città. “Adesso è una questione di sicurezza pubblica garantire che tutti vengano individuati e assicurare che la diffusione delle fiamme non si estenda”, ha spiegato all’ Associated Press Michael Knight, portavoce del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Gli agenti di questo ufficio si trovano sul posto insieme a Fbi, polizia e vigili del fuoco. “Sembrava una bomba. È stata così forte”, ha raccontato alla Cnn un testimone, Buck McCoy, che vive nella zona. L’uomo ha detto che “c’erano quattro auto in fiamme e anche gli alberi erano a pezzi” e ha spiegato che la sua casa è stata danneggiata: “tutte le finestre, ogni singola finestra è stata distrutta. Sulla 2nd avenue non è rimasto più niente”.

Secondo quanto riferito dalle autorità, un messaggio registrato proveniente dall’interno del camper-bomba avrebbe avvertito la polizia che da lì a 15 minuti ci sarebbe stata una esplosione. Questo ha permesso di tenere lontane le poche persone che si trovavano nei dintorni.

Andrew McCabe, ex vicedirettore dell’Fbi, ha dichiarato alla Cnn: “Un ordigno esplosivo di queste dimensioni verrà considerato presumibilmente come un atto di terrorismo”.