tortelli-con-crema-al-pecorino-in-brodo-di-pepe

Ingredienti PER IL RIPIENO

360 g panna fresca

210 g pecorino stagionato 2 mesi

40 g gelatina in fogli

Ingredienti PER LA PASTA

200 g farina 00

200 g semola rimacinata di grano duro

100 g tuorli

50 g uova

Ingredienti PER IL BRODO DI PEPE

20 g pepe nero in grani

sale

Durata: 2 h 15 min Livello: Medio Dosi: 4 persone

PER IL RIPIENO

Mettete a bagno la gelatina in acqua fredda.

Scaldate la panna portandola fino a 55 °C. Trasferitela nel frullatore e azionatelo aggiungendo il pecorino a pezzetti, continuando a frullare finché non otterrete una crema.

Fate sciogliere la gelatina strizzata in un pentolino e unitela alla crema di pecorino. Versate il composto ottenuto in un contenitore, copritelo con la pellicola a contatto e lasciatelo raffreddare in frigorifero per 8 ore. Alla fine, prima dell’uso, frullatelo di nuovo e raccoglietelo in una tasca da pasticciere.

PER LA PASTA

Impastate farina e semola con i tuorli, le uova e 40 g di acqua. Lavorate il composto finché non sarà omogeneo, quindi fatelo riposare coperto per 1 ora.

Stendete la pasta in sfoglie, ritagliatevi tanti quadrati, depositate al centro piccole porzioni di ripieno, chiudeteli a triangolo e quindi a tortello.

PER IL BRODO

Tostate il pepe in padella per 2 minuti, poi mettetelo in una casseruola con 400 g di acqua. Portate l’acqua fino a 85 °C e mantenetela in temperatura, lasciandovi il pepe in infusione per 20 minuti. Spegnete.

Lessate i tortelli in acqua bollente salata, scolateli e serviteli con il brodo.