Sanremo 2021, Dagospia lancia una bomba: “il pubblico ci sarà a una condizione incredibile, 400 persone …”

Sanremo 2021 si avvicina e, se per ora la data di inizio è semplicemente slittata da febbraio, quando è sempre cominciata la manifestazione canora più importante d’Italia, a marzo, Amadeus che è il direttore artistico, insieme a tutta la produzione, sta valutando tutte le possibilità affinchè il pubblico in sala ci sia ma nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anticovid.

Dagospia lancia una bomba “ecco come sarà possibile avere il pubblico in sala”

Dagospia, sempre informatissimo sull’ultim’ora, ha lanciato una incredibile indiscrezione: Sanremo si farà con il pubblico in sala ad una condizione ben precisa.

Pare che Amadeus stia valutando, insieme a tutta la produzione, l’idea di bloccare su una nave da crociera 400 persone, sottoporle costantemente a tamponi, e non farle mai uscire in modo da isolarle completamente, farle vivere insomma in una sorta di bolla, fino al giorno in cui saranno accompagnati in sala all’Ariston.

Il Festival, che quest’anno è giunto alla 71esima edizione e che andrà in onda su Rai Uno dal 2 al 6 marzo 2021, potrebbe, a questa condizione, avere il pubblico in sala senza il quale Amadeus, più di un’intervista, ha dichiarato che non avrebbe senso farlo.

Dunque, 400 persone vivrebbero per diverse settimane a bordo di una nave da crociera e poi portate per le serate del Festival dalla nave in sala con un pullman.

L’idea è stata recepita dagli Stati Uniti dove hanno fatto la stessa cosa per arrivare alla finale del campionato Nba.

La nave da crociera prescelta dovrebbe essere la Smeralda, una delle navi di Costa Crociere. Ciò che, invece, con tutta probabilità, non si riuscirà a fare è il Dopofestival.

Il cast e i cantanti in gara

Per quanto riguarda il cast, certo è che accanto ad Amadeus ci sarà Fiorello come l’anno scorso e poi, tra i nomi più papabili, c’è quello di Gerry Scotti, Zlatan Ibrahimovic, Vanessa Incontrada, Elodie e Anna Tatangelo.

Per quanto riguarda , invece, i cantanti ammessi, i nomi ormai ufficiali sono quelli di: Francesco Renga, Coma_Cose, Gaia, Irama, Fulminacci, Madame, Willie Peyote, Orietta Berti, Fasma, Ermal Meta, Arisa, Gio Evan, Maneskin, Malika Ayane, Aiello, Max Gazzè e la Trifluoperanzina Monstery Band, Ghemon, La Rappresentante di Lista, Noemi, Randon, Colapesce Dimartino, Annalisa, Lo Stato Sociale, Extraliscio feat. Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Francesca Michielin e Fedez.

