oroscopo-branko-oggi-25-dicembre:-sagittario,-capricorno,-acquario-e-pesci

Cosa predicono le stelle per questo Natale? Vediamo insieme come sarà la giornata di oggi venerdì 25 dicembre 2020 per i segni finali dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Anche nel giorno di Natale torna l’oroscopo liberamente tratto dal noto astrologo Branko. Osserviamo cosa dicono gli astri oggi venerdì 25 dicembre 2020 in amore, lavoro e salute per i nati sotto i segni del Sagittario, del Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci.

Oroscopo Sagittario oggi 25 dicembre

Cari amici del Sagittario la giornata di oggi sarà molto buona. In amore per i single potrete contare sul calore della vostra famiglia e dei vostri amici. Nelle coppie con il vostro partner trascorrerete una giornata meravigliosa. Sul lavoro fortunatamente manca ancora qualche giorno prima di rientrare . Le vostre energie sono molto buone.

Oroscopo Capricorno oggi 25 dicembre

Caro Capricorno nella giornata di oggi sarete particolarmente affettuosi. In amore per i single vivrete un Natele secondo le tradizioni. Per le coppie dimostrerete tutto il vostro amore al partner. Sul lavoro approfittate di queste feste per rilassarvi e staccare la spina. Le energie sono abbastanza buone.

Oroscopo Acquario oggi 25 dicembre

Cari amici dell’ Acquario la giornata di oggi sarà particolarmente piacevole. In amore per i single cercate di passare questa giornata con chi amate. Per le coppie con il vostro partner, sarete più socievoli e comprensivi. Sul lavoro siete riusciti ad instaurare un buon rapporto con colleghi e superiori. Le energie sono buone.

Oroscopo Pesci oggi 25 dicembre

Caro Pesci per voi si prospetta una giornata molto serena. In amore per i single state con la vostra famiglia e godetevi ogni momento. Per le coppie, potrebbe esserci qualche momento di disagio con il partner ma nulla di serio. Sul lavoro trascorrete questa giornata senza pensieri. Le energie sono buone.