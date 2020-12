Le più belle foto spaziali del 2020

Piccola selezione delle più belle foto spaziali scattate nel 2020: tra galassie, supernove, buchi neri e nursery spaziali, impossibile rimanere delusi

Quest’anno la pandemia ha monopolizzato l’attenzione. Ma la scienza, ovviamente, non si è fermata. Anzi, guardare alle meraviglie che continuiamo a scoprire nell’Universo può essere un ottimo modo per dimenticarci, almeno per qualche minuto, dei problemi che affronta il nostro pianeta in questo periodo. Ecco allora una piccola selezione delle più belle foto spaziali scattate nel 2020: e tra galassie, supernove, buchi neri e nursery spaziali, è veramente impossibile rimanere delusi.

