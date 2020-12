La puntata natalizia de IL PARADISO DELLE SIGNORE 5 è l’ultima dell’anno

A differenza di quanto successo lo scorso anno in cui Il Paradiso delle Signore è andato in pausa dal 23 al 27 dicembre 2019, quest’anno scartiamo i regali insieme alla grande famiglia della soap. Il Paradiso delle Signore 5 a Natale ci tiene compagnia con una puntata tutta natalizia!

Il Paradiso delle Signore 5 a Natale va in onda su Rai 1

In quest’anno complicato per tutti, c’è una piccola grande gioia per i fan de Il Paradiso delle Signore. Il Paradiso delle Signore 5 a Natale va in onda! L’appuntamento con l’episodio natalizio è su Rai 1 alle 15.55. In alternativa puoi seguire la puntata in streaming su RaiPlay. È disponibile in diretta con la messa in onda sul primo canale Rai o on demand dopo la prima tv su Rai Uno.

Il Paradiso delle Signore 5 ultima puntata del 2020

Il Paradiso delle Signore 5 a Natale c’è, ma con questo episodio si chiude l’anno solare per il grande magazzino. È così in quanto la soap va in pausa da lunedì 28 dicembre 2020 al 1° gennaio 2021. Dopo la puntata 55, la volta successiva che sentiremo (in prima tv) “orario di apertura” sarà già scoccato un nuovo anno.

continua a leggere dopo la pubblicità

“Anno nuovo, vita nuova” come ci ha ricordato Roberta in una frase detta a Marcello quando ancora pensava di trasferirsi con il fidanzato a Bologna. Chissà cosa ci aspetta al Paradiso con gli episodi inediti che aprono il 2021!

Nel frattempo godiamoci il Natale al Paradiso!

Cosa succede a Natale al Paradiso?

Il Paradiso Delle Signore 5 Irene Cipriani E Stefania Colombo Interpretate Da Francesca Del Fa E Grace Ambrose Qui Nella Puntata 47 Credits Rai

Natale al Paradiso è forse un momento di riconciliazione. Per certo, il fatto che Federico si sia presentato a casa Cattaneo per la gioia di Silvia, è un gesto in quella direzione. La reazione commossa della madre è qualcosa che tocca Federico, da sempre molto sensibile. Quando Luciano sente i racconti del figlio, il Ragioniere lo esorta a perdonare la donna.

continua a leggere dopo la pubblicità

Questo Natale al Paradiso è anche un giorno per mettere a fuoco una data importante. Cosimo e Gabriella hanno scelto quando convolare a nozze.

Per qualcuno il 25 dicembre non è diverso dagli altri giorni… Salvatore e Marcello lavorano in Caffetteria.

Qualcun altro può festeggiare Natale al Circolo: Vittorio decide di portare lì per pranzo Beatrice, Serena e Pietro.

Natale al Paradiso è anche sinonimo di regali. Anche se Agnese è lontana fisicamente, è vicina con il cuore ad Armando. Ferraris, nascosto nella sua nuova e graditissima bicicletta, trova un biglietto della sua amata.

continua a leggere dopo la pubblicità

Non sempre, però, i doni sono graditi. Federico apre il regalo di Umberto, ma non sembra apprezzare il pensiero…

Il Paradiso delle Signore 5 quando torna dopo Natale?

Ecco quando vanno in onda le prossime puntate della soap su Rai 1 e su RaiPlay.