la-messa-in-duomo-con-le-campane-che-risuonano-nelle-strade-deserte:-il-natale-2020-di-milano

“Oggi faccio Babbo Natale, ma porto doni non miei. Una persona che conosco, che ha un’azienda, ha donato 1.500 panettoni e un ex imprenditore, con la sua fondazione, mi ha dato un assegno da 100.000 euro che ho in tasca per Pane Quotidiano, perché ha visto in tv quello che succede e ha messo mano al portafoglio”. Il sindaco di Milano Beppe Sala è tra i volontari di Pane Quotidiano, l’associazione di viale Toscana a Milano che distribuisce aiuti ai bisognosi. E racconta, appunto, quale Natale è.

“E’ un Natale particolare per tutti: è ovvio che dobbiamo abituarci a un bisogno che almeno in una fase iniziale anche post pandemia sarà ancora più evidente – è la riflessione del sindaco -. Le file fuori sono lunghe ma la cosa che consola è che le file dentro di persone che si danno da fare sono altrettanto lunghe. Dobbiamo essere fieri di appartenere ad una città che affronta il bisogno con tanta solidarietà perché tanti di noi ancora si danno da fare. L’attrattività di Milano è fatto proprio da questo aspetto solidaristico. Lo sto dicendo in questi giorni – ha spiegato Sala – dobbiamo avere la capacità di coniugare il giorno per giorno, dove nel giorno per giorno soprattutto ci deve stare a cuore il bisogno, con una idea di rilancio della città che andrà nel tempo. Però questo è il momento della cura del bisogno”.

La messa di mezzanotte è stata anticipata alle 20,30, ieri sera nel Duomo di Milano, per rispettare il coprifuoco delle norme anti-Covid. E un centinaio di fedeli, in una Milano quasi deserta, ha ascoltato le parole dell’arcivescovo Mario Delpini, con le campane che suonavano e il coro che intonava “Tu scendi dalle stelle”.

Un’omelia, quella di Delpini, fortemente simbolica. “In un Natale come questo, in cui tante manifestazioni esteriori sono mortificate o abolite” si dovrebbe lasciare campo “alle domande intelligenti”. “Come va il mondo? Dove va a finire il tempo? Chi sono io e cosa ci faccio al mondo?”, si è chiesto Delpini. “Il mondo – ha risposto ai fedeli – è il luogo della libertà in cui si può scegliere la luce”.

Oggi Delpini e il sindaco Beppe Sala sono impegnati nelle visite ad alcuni luoghi simbolo del bisogno: Pane Quotidiano per il sindaco, la mensa dell’Opera Cardinal Ferrari per l’arcivescovo, dove all’ora di pranzo è atteso anche il segretario della Lega Matteo Salvini.