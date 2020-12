Il Natale minore nelle comunità ristrette: i giorni più strani nell’abbazia, in carcere, nella casa di riposo per musicisti e nel centro di aiuto

Tra luci e un Qr code nel borgo dei monaci

Il Natale nel borgo alle porte di Milano, raccolto attorno all’antica abbazia cistercense, si adegua alla realtà. Socialità ridotta, nessun presepe vivente che fino all’anno scorso era un’attrazione anche per i non credenti, ma iniziative in alternativa. L’abate e i 20 monaci, in collaborazione con la cooperativa sociale Koinè onlus, con i ragazzi volontari di Chiaravalle, la parrocchia e Municipio 5, hanno dato vita al progetto ” Il Natale di Chiaravalle: un dono fatto di parole e di speranza”. L’ingresso del monastero è stato incorniciato da lumi, luci natalizie e arricchito da un telo ospitante la stampa dell’affresco seicentesco della Natività dei Fiammenghini presente nel presbiterio della chiesa. Non potendoci essere incontri fisici per scambiare gli auguri di persona, è stata preparata una bacheca virtuale su padlet su cui fedeli e visitatori potranno scrivere i propri messaggi di Natale e leggere quelli degli altri, “per condividere speranza e fiducia anche in questo momento di difficoltà psicologica e di distanziamento fisico”, racconta Tatiana Storchi. Il padlet sarà raggiungibile tramite un Qr code segnalato all’ingresso dell’abbazia e nella adiacente bottega dei monaci, e sui canali web e social sempre dell’abbazia. Le messe per il 24, 25 e 26 avranno il limite di presenti (110), per questo sono stati raddoppiati gli appuntamenti; i riti con la comunità monastica sono fissati per la vigilia alle 20 e per Santo Stefano alle 9,15.

Preghiera, l’unica pausa sulla libertà perduta

Il giorno di Natale si celebrerà la messa, altri ministri di culto potranno accedere per officiare altri riti. Per il resto, sarà una giornata come un’altra. La pandemia ha costretto a cancellare tutte le iniziative che da anni animavamo il periodo delle Feste al carcere di Bollate, struttura dove da tempo si investe molto sulla riabilitazione dei detenuti. “Per tutti c’è una seconda chance” ha più volte detto negli anni la direttrice Cosima Buccoliero, proprio per far capire l’idea che anima questa casa di reclusione. Così, quest’anno, il Covid ha costretto ad abolire i classici mercatini natalizi, che da almeno dieci anni erano diventati un appuntamento tradizionale. L’anno scorso oltre 700 persone si erano prenotate per entrare ad acquistare i prodotti realizzati da detenuti: oggetti in pelle e in cartone, bigiotteria, prodotti di sartoria e in legno, quadri, composizioni di fiori. Niente mercatini ma anche stop agli spettacoli di fine anno dei vari corsi che i detenuti frequentano, come quello di teatro. Un trattamento penitenziario più soft, con stanze aperte dalle 8 alle 20, a Bollate di solito i detenuti negli anni chiedevano di poter fare dei pranzi in gruppo per Natale nella stanza della socialità. In quest’anno di solitudine, nessuno l’ha chiesto, per rispettare le regole a cui tutti siamo costretti. Per compensare lo stop alle visite da quando torneremo zona rossa, ognuno potrà però fare nei prossimi giorni una videochiamata Whatsapp più lunga. Per dare e ricevere un po’ di affetto dalla famiglia.

Concerti e videochiamate con gli affetti inaccessibili