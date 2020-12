Gli gnocchi alla romana sono un piatto tipico della tradizione laziale, devono essere morbidi all’interno ma con una piacevole crosticina croccante in superficie, che si ottiene spolverandoli prima della cottura con abbondante Grana Padano.

Come ogni ricetta che si rispetti si può preparare in modo diversi, a seconda appunto, della tradizione familiare. C’è chi aggiunge uova, chi arricchisce con salvia o noce moscata.

Sono un piatto dalle origini contadine e nonostante il nome non sono assolutamente come gli gnocchi classici a base di patate, l’ingrediente principale è il semolino, che riporta alle origini povere del piatto.

Per anni, data la presenza del burro nella ricetta, si è pensato che la sua origine fosse in realtà piemontese e il parmigiano non ha fatto altro che corroborare questa idea, fino a quando Pellegrino Artusi nel suo libro “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene li ha inseriti nei 7 piatti romani per eccellenza.

Più in seguito anche Ada Boni, nel suo “La Cucina Romana” parlò di questo piatto descrivendolo così: ”gli gnocchi di latte alla romana erano, ai tempi, il piatto di prammatica che i buoni romani solevano accompagnare ad ogni riunione che avesse lo scopo di festeggiare qualche cosa e specialmente trovavano il loro trionfo in rinfreschi per battesimo o in cene carnevalesche” fugando ogni ultimo dubbio sulla vera origine di questo piatto.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

250 g Semolino

120 g Burro

120 g Grana Padano

1 lt Latte

7 g Sale

qb Noce Moscata

Preparazione

Per preparare la ricetta degli gnocchi alla romana, prendete 40 g di burro e fateli sciogliere in una casseruola dal fondo spesso. Aggiungete ora il latte, il sale e una bella grattugiata di noce moscata, e poco prima che il tutto giunga a bollore (praticamente quando la superficie inizia a muoversi) versate a pioggia il semolino, mescolando per bene con un cucchiaio di legno.

Mescolate continuamente e fate cuocere per almeno venti minuti. Aggiungete quindi fuori dal fuoco 60 g di grana mescolando per bene

Rovesciate il semolino su un piano leggermente inumidito (personalmente ho utilizzato una placca da forno) e stendete l’impasto aiutandovi con una spatola e con i palmi delle mani (dovrete ottenere uno spessore di 3-4 millimetri). Lasciate riposare per almeno mezz’ora. Con un coppa pasta ricavate dei dischi

Imburrate il fondo di una pirofila e sistemateli; fate fondere a bagnomaria il restante burro, irrorate gli gnocchi e distribuite anche il restante grana. Infornate a 200° per circa 20 minuti, quindi servite.