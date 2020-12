Giulia De Lellis: insultata per le foto con Beretta (venerdì)

In occasione delle feste di Natale Giulia De Lellis ha partecipato ad una cena con i suoceri e la famiglia del fidanzato. La povera influencer, però, ha ricevuto moltissimi insulti gratuiti.

Le cose tra Carlo Beretta e Giulia De Lellis si fanno sempre più serie. I due, infatti, dopo essere stati paparazzati da vari settimanali sono piano piano venuti allo scoperto e, addirittura, ieri sono spuntate su Instagram le prime foto che li ritraggono insieme.

Giulia, infatti, mercoledì sera ha partecipato ad una elegante cena di famiglia a casa Beretta dove, insieme al fidanzato Carlo, ha conosciuto la famiglia famosa per le omonime armi.

Dopo la cena, alla quale le persone hanno partecipato accuratamente distanziate, c’è stato il momento delle foto in cui, però, nessuno indossava la mascherina. A parte le molte polemiche che gli scatti hanno ricevuto per il mancato distanziamento sociale, però, è stata proprio la De Lellis la vera “vittima” degli haters.

Leggi anche: Giulia De Lellis e Beretta in crisi? Arriva la smentita

Giulia De Lellis: insulti e critiche sotto le foto dei Beretta

I primi scatti della serata sono stati postati dalla mamma di Carlo che, fiera, ha mostrato la sontuosa cena e i suoi amati ospiti. La donna ha anche condiviso alcune foto che ritraggono tutta la famiglia insieme a Giulia, ormai fidanzata ufficiale del figlio.

Sotto i suoi post, però, sono spuntati moltissimi commenti poco carini sull’influencer. A far notare la cosa è stata sopratutto Deianira Marzano, che ha “screnshottato” tutto prima che (come se non bastasse) il profilo della donna venisse hackerato.

Principalmente, come si legge dai commenti, gli utenti si sono scagliati contro Giulia per la sua ignoranza, motivo per cui (secondo chi ha commentato) non dovrebbe essere accostata ad una famiglia che ha fatto “la storia del Paese”.

Le accuse contro l’ex corteggiatrice, come ha fatto notare Deianira, sembrano davvero arrivare dal Medioevo ma, per fortuna, Giulia in realtà è abbastanza intelligente da passare oltre!