Spread the love











Samantha De Grenet perde le staffe al GF Vip. Lo showgirl dopo un litigio con Stefania Orlando si sfoga in giardino con Sonia Lorenzini e minaccia di morte la coinquilina. Provvedimento disciplinare in vista? Quest’anno la casa del GF Vip è stata teatro di accese discussioni, ma fino a poco fa i coinquilini non erano […]

L’articolo GF Vip, scoppia la rabbia di Samantha De Grenet: “Ti uccido” – ( VIDEO) proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...