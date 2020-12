Spread the love











Natalia Paragoni commenta sul suo profilo Instagram il comportamento della produzione GF Vip. L’influecer parrebbe non aver per niente gradito il favoritismo per alcuni concorrenti e secondo il web sarebbe furiosa con il GF Vip. Ecco cosa ha scatenato l’ira della fidanzata di Andrea Zelletta. Dalle anticipazioni della 28esima puntata del Gf Vip, svelate da Alfonso […]

L’articolo GF Vip, salta il messaggio di Natalia Paragoni per Zelletta, “Non ho parole” proviene da Leggilo.org.

