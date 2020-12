dogliani-piange-nel-giorno-di-natale-la-scomparsa-di-mons.-meo-bessone

Spread the love

Lutto per la comunità di Dogliani ed in tutto il monregalese per la scomparsa di Mons. Meo Bessone: 72 anni, è spirato oggi, nel giorno di Natale, all’Ospedale di Mondovì dove era ricoverato.

Originario di Chiusa Pesio, ordinato sacerdote nel 1972, era stato parroco a Mondovì (a Breo, Piandellavalle, Carassone), poi vicario generale e rettore, a lungo, del Santuario di Vicoforte, prima di diventare, nel 2018, parroco a Dogliani, nonchè vicario della Zona pastorale delle Langhe.