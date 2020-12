coronavirus-nel-mondo,-dagli-usa-stretta-sui-voli-sul-regno-unito:-necessario-tampone-negativo-obbligatorio-per-viaggiare

Gli Stati Uniti richiederanno un test negativo al Covid-19, entro le 72 ore dalla partenza, a tutti i passeggeri in arrivo dal Regno Unito, a partire da lunedì. Lo ha reso noto il Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), in un comunicato, che arriva sullo sfondo dei crescenti timori per la diffusione della nuova variante inglese del coronavirus, risultata più contagiosa.



La decisione rappresenta una svolta rispetto alla posizione finora tenuta dall’amministrazione Trump, che solo martedì scorso aveva detto alle compagnie aeree di non voler richiedere tampone negativo per gli arrivi dalla Gran Bretagna. Il provvedimento dovrebbe essere firmato oggi, secondo i media americani, ed entrare in vigore lunedì.

La California supera 2 milioni i contagi

La California è diventata il primo stato a registrare 2 milioni di casi confermati di coronavirus, raggiungendo il traguardo alla vigilia di Natale: gli ospedali sono stati inondati dalla più grande quantità di casi dall’inizio della pandemia. Un conteggio della Johns Hopkins University ha mostrato che lo stato più popoloso della nazione ha registrato 2.010.157 infezioni da gennaio. Almeno 23.635 persone sono morte a causa del virus.

In Messico 861 vittime

Il ministero della salute messicano giovedì ha riportato 12.485 nuovi casi confermati di infezione da coronavirus e 861 decessi aggiuntivi, portando il totale nel paese a 1.362.564 casi e 121.172 morti. Il governo ha affermato che il numero reale di persone infette è probabilmente significativamente più alto dei casi confermati)