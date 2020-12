coronavirus,-il-bollettino-di-oggi-24-dicembre-in-lombardia:-2.656-nuovi-casi-e-67-vittime

Contagi in crescita in Lombardia nel bollettino giornaliero, ma decessi in calo. I dati comunicati da Regione Lombrdia sull’andamento della pandemia da coronavirus nelle ultime 24 ore evidenziano 2.656 nuovi casi positivi, contro i 2.153 di ieri, mentre i decessi scendono da 98 a 67, e arrivano così a 24.677 le vittime ufficiali della pandemia da fine febbraio a oggi.

Sono 32.294 i tamponi effettuati, con un tasso di positivi dell’8,2%.

Prosegue anche la lenta discesa dei ricoveri da coronavirus in Lombardia. I ricoverati in terapia intensiva diminuiscono di 15 unità, e ora sono pari a 521. I ricoverati non in terapia intensiva sono in calo di 65 unità, a 4178. E c’è un nuovo incremento dei guariti e dimessi: 4.920 nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, il bollettino del 24 dicembre a Milano e nelle altre province della Lombardia

Ecco i dati dei nuovi contagi nelle singole province

Milano: 697 (289 a Milano città)

Bergamo: 104

Brescia: 310

Como: 267

Cremona: 41

Lecco: 57

Lodi: 82

Mantova: 209

Monza e Brianza: 158

Pavia: 241

Sondrio: 76

Varese: 337