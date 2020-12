Chiara Nasti, la foto di famiglia è da pazzi: “sono messa malissimo”

Spread the love

Chiara Nasti pubblica una foto molto particolare sul suo profilo Istagram: Le feste natalizie portano momenti particolarmente gravi.

Nasti Chiara

Chiara Nasti è una tra le più note Fashion influencer conosciute sul web. Amata dai più giovani ha iniziato la sua scalata al successo da molto giovane, partendo dalla sua più grande passione: la moda.

La Nasti è infatti riuscita nel giro di breve tempo a diventare molto popolare sui social a soli sedici anni. In seguito ha raggiunto un numero elevato di fan anche su Facebook aprendo un blog personale di moda e nel 2013 lancia un suo brand di t-shirt, Chic Phobia.

Nel frattempo, i marchi di moda più famosi fanno a gara per averla come testimonial, vista la grande influenza di Chiara sui giovani. La sua fama vola anche oltreoceano e viene scelta anche come testimonial agli Italian Music Awards.

Nel 2016 pubblica il suo primo libro “Diario di una fashion blogger” e nel 2018 partecipa al reality L’isola dei famosi. Oggi il profilo Instagram di Chiara Nasti vanta oltre 1 milione e 100mila follower.la regina degli scivoloni Instagram.

Recentemente la giovane influncer è finita anche sulla linea dei pettegolezzi per uno scontro ricevuto sul web. Chiara Nasti ha infatti condiviso con i suoi fan una foto in cui si mostra in un ristorante, davanti a un piatto di insalata, vestita con top e leggings sportivi e sguardo ammaliante.

Uno dei tanti post pubblicati dall’influencer per il web, che oltre alle miglia di like ha attirato anche l’invidia di alcuni. E tra l’insinuazione di uno e la battuta di un altro ecco spuntare la frase molto offensiva verso Chiara Nasti.

La cosa si era poi risolta con l’aiuto dei fan che adorano la 22enne e la risposta pronta della Nasti. Ma ora torna a far parlare di sè. Con l’arrivo delle festività Natalizie racconta un po’ le sue tradizioni familiari.

Chiara Nasti e la sua famiglia mezza ubriaca

In questa giornata di festa Chiara Nasti ha pubblicato una foto sul suo profilo Istagram. L’immagine ritrae lei e la sua famiglia che sorridenti festeggiano il natale.

Chiara Nasti (Instagram)

Ma c’è un particolare che non sfugge all’occhio attento dei fan, che infatti si accorgono subito di quanto la Nasti sia un po’ brilla. Lei stessa lo conferma coprendosi con una mano il viso, ride ed abbraccia la famiglia.

La giovane commenta” Famiglia Ubriaca mezza salvata”, un motto che rappresenta in modo significativo la foto postata. Aggiunge poi, “Io quella nelle condizioni peggiori“.

Anche questa volta la sua spontaneità ha conquistato i fan che la amano anche per questo.