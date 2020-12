Un meraviglioso scatto di Anna Tatangelo il giorno di Natale. Ecco qual è il regalo più bello che ha trovato sotto l’albero.

Anna Tatangelo (Getty Images)

Il Natale è finalmente arrivato ed è tempo di trascorrere alcune preziose ore con gli affetti più cari. Anche Anna Tatangelo si appresta a vivere il pranzo di Natale in famiglia, nonostante quelle di quest’anno siano sicuramente delle feste un po’ particolari. Oltre ad aver sperimentato (come tutti noi) una pandemia globale, la cantante ha infatti dovuto affrontare una difficile separazione. Dopo anni ed anni di straordinario amore, la sua storia con Gigi D’Alessio è finita, lasciando un po’ di amaro in bocca da parte di entrambi. La rottura tra i due cantanti è stata un triste momento per il mondo della musica, ma per la Tatangelo ha significato anche rinascita e desiderio di rimettersi in gioco. Cambi di look e di generi musicali sono stati all’ordine del giorno in questo complesso 2020.

Anna Tatangelo, la sua bellezza lascia senza fiato