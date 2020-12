Vin brulé, la ricetta che scalda lo spirito

Ricavate con un pelapatate la scorza di 1 limone non trattato.

Fate lo stesso con 1 arancia non trattata, facendo attenzione a tagliare solo la parte colorata perché quella bianca è amara.

6

Raccogliete tutto in una casseruola con 1,5 litri di vino rosso corposo e 230-250 g di zucchero; aggiungete un pizzico di noce moscata grattugiata. Fate sobbollire per circa 10 minuti, finché lo zucchero non si sarà sciolto.

