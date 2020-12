Home » Tv » Verissimo » Verissimo speciale a Santo Stefano: ospiti Greggio e Iacchetti

Tra i personaggi che vedremo nella puntata speciale di “Verissimo” in onda a Santo Stefano, “Verissimo Merry Xmas”, condotto da Silvia Toffanin, ci saranno anche Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, la coppia più longeva di “Striscia la notizia”.

Per la prima volta nella sua storia “Verissimo” non si ferma per Natale.

Sabato 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, eccezionalmente dalle ore 15.00, il talk show condotto da Silvia Toffanin terrà compagnia al suo pubblico con una puntata speciale, ricca di ospiti e sorprese, intitolata “Verissimo Merry Xmas“.

Verissimo Merry Xmas: ospiti Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

In studio troveremo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, coppia di conduttori storici e amatissimi di “Striscia la notizia”.

Da lunedì 7 dicembre, la coppia dei record formata da Greggio ed Iacchetti è tornata dietro al bancone di “Striscia” (Canale 5, ore 20.35) per la 27esima edizione consecutiva.

Con 2.453 puntate condotte insieme, il duo Greggio-Iacchetti è il più longevo del Tg satirico di Antonio Ricci. Ezio Greggio, 4.101 puntate condotte a oggi, è a “Striscia la notizia” fin dalla prima puntata, andata in onda il 7 novembre 1988. Enzo Iacchetti debutta più tardi nel varietà di Antonio Ricci, il 26 settembre 1994, e a oggi ha condotto 2.639 puntate.

La coppia resterà al timone di “Striscia la notizia” su Canale 5 fino al 6 marzo 2021.

Verissimo Merry Xmas: Maria De Filippi, Canalis, Marcuzzi

Super ospite di “Verissimo Merry Xmas” sarà la regina indiscussa della tv Maria De Filippi, che si racconterà in una lunga e intensa intervista.

Emozioni assicurate con le più belle canzoni della tradizione natalizia intonate da un mito della nostra musica Al Bano, che parlerà, inoltre, del suo Natale in famiglia e poi da un talento nato dalla fucina di “Amici” Alberto Urso e da Benedetta Caretta, vincitrice nel 2010 del programma “Io canto”.

Di come stiano vivendo queste strane feste a causa delle limitazioni e alla lontananza dai propri affetti, dettate dalla pandemia, parleranno Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi.

Inoltre, risate e buon umore saranno gli ingredienti principali dell’intervista a Katia Follesa.

Infine, un regalo per i più piccoli. A “Verissimo Merry Xmas” i “Me contro te”, ossia Luì e Sofì, coppia di youtuber e nella vita, diventata in poco tempo un vero e proprio mito per i bambini e gli adolescenti italiani.

