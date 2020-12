stefano-bettarini,-si-scaglia-contro-i-concorrenti:-“figli-e-figliastri”

Stefano Bettarini insiste: “Due pesi e due misure” e pubblica una serie di storie sul suo profilo Istagram contro il GF Vip.

Stefano Bettarini

Ex concorrente del Reality più spiato d’Italia, Stefano Bettarini non ci sta. Nella giornata di ieri è tornato a parlare del programma GF Vip pubblicando una serie si storie Istagram sul suo profilo molto provocatorie.

L’ex calciatore è stato squalificato dalla trasmissione dopo aver pronunciato una bestemmia, e nonostante abbia sempre negato di averla detta la decisione è stata definitiva e lui è fuori dal gioco.

Bettarini sostiene che si trattasse di un intercalare toscano ben lontano dall’essere blasfemo ma le registrazioni parlano chiaro. Non si arrende comunque ed inizia così una vera e proprio battaglia on-line contro il noto Reality show.

Ieri su Instagram, Bettarini ha condiviso una serie di storie che ritraevamo commenti, a suo parere inappropriati, di alcuni “vipponi. Insistendo che su loro però, non sono stati presi provvedimenti.

Stefano Bettarini contro il GF Vip

Stefano Bettarini

“Avevo voglia di condividere con voi alcune “barzellette” che molti di voi mi avete mandato, voi che ne pensate?” ha premesso Bettarini. La prima, ha riguardato Malgioglio che domanda a Urtis “Quante puntate hai?”.

In seguito ha condiviso alcune frasi pronunciate da Selvaggia Roma, Sonia Lorenzini e infine Paolo Brosio accompagnato dalla scritta “Due pesi e due misure“. Paolo Brosio per esempio , viene ripreso dal conduttore Alfonso Signorini per aver usato un intercalare toscano che da qualcuno è stato frainteso e considerato come una bestemmia.

“Per te sarebbe un paradosso, e lo sappiamo molto bene ” afferma Signorini mentre parla con Brosio. Ma Bettarini non tace e sotto la storia commenta “Qualcuno per una bestemmia è uscito.”

All’ex calciatore appare chiaro di aver subito un provvedimento ingiusto e non equo rispetto ad altri concorrenti.

“Cacciato per un’espressione colorita, per un’uscita di quelle un po’ eccessive e chiassose, come spesso siamo noi toscani. Espulso per una “parolaccia”. Non ho bestemmiato, non l’ho mai fatto e non lo farei mai.” dichiara l’ex marito di Simona Ventura.

“Madoska l’ho sentito dire spesso, per rabbia, per gioco, come intercalare. Lo uso e l’ho usato per quello che é, una storpiatura di un’altra parola che altrimenti sarebbe blasfemo pronunciare; una parola modificata nel gergo volgare proprio per evitare la censura sociale, per non risultare offensiva e imperdonabile.”

“Più di tutto mancava proprio quello, l’intenzione di essere irriverente e irrispettoso verso la mia religione. Trovo perciò sproporzionata la “sanzione” e, dopo 21 giorni di quarantena e 5 tamponi, mi sento preso in giro; la pedina di un gioco al rialzo…Dello share“ queste le parole di Stefano Bettarini a seguito della squalifica al Gf Vip.