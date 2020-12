Sony produrrà film e serie a partire dai videogiochi PlayStation

Il Ceo degli studios cinematografici Tony Vinciquerra ha dichiarato l’intenzione di sfruttare le properties prodotte dalla console di proprietà della stessa multinazionale

Nel mondo dell’intrattenimento sempre affamato di prodotti di sicuro appeal e di franchise da espandere su più piattaforme, anche Sony Pictures sembra aver trovato la sua miniera di contenuti, ovvero i videogiochi della PlayStation: la console di proprietà del colosso giapponese sforna, infatti, ogni anno parecchi titoli allettanti. A confermare questa direzione è il Ceo di Sony Pictures Tony Vinciquerra in un’intervista con Cnbc.

Vinciquerra ha rivelato che lo studios, nell’ambito di un programma che si chiama “One Sony” e che mira a creare molte sinergie fra le varie aziende della multinazionale, sta lavorando a sette serie e tre film basati su properties derivate dal mondo PlayStation. Non è ancora chiaro, però, quali saranno i titoli videoludici trasposti sullo schermo: di sicuro c’è Uncharted, da cui è tratto il film con Tom Holland. Rimane da capire se The Last of Us, la serie sviluppata da Hbo esternamente da un titolo PlayStation, può essere considerata in questo novero.

All’interno della stessa intervista Vinciquerra ha chiarito quale sarà l’approccio di Sony rispetto alla distribuzione dei film dopo il coronavirus. Anche se esclude che Sony possa avere con Hbo Max la stessa versatilità dimostrata da Warner (che mira a mandare le sue produzioni in contemporanea nelle sale e in streaming), apre comunque a uno spiraglio di innovazione: “Una finestra di 30 giorni fra l’uscita in sala e in digitale mi sembra ragionevole”, ha detto l’amministratore della casa cinematografica che nell’anno della pandemia ha dovuto rimandare diversi suoi titoli di punta, tra i quali Morbius, Ghostbusters: Legacy e Venom: Let There Be Carnage, tutti spostati al 2021, mentre l’atteso Spider-Man 3 potrebbe slittare ancora più in là rispetto all’uscita prevista per il prossimo dicembre.