selvaggia-lucarelli:-tra-insulti-e-raccomandazioni

Alla vigilia di questo particolare Natale che stiamo per affrontare Selvaggia Lucarelli ha mostrato cosa sta succedendo suo profilo, dove continua a ricevere insulti ma anche particolari consigli!

Visti gli insulti che ogni giorno riceve Selvaggia Lucarelli ha deciso, da un pò di tempo a questa parte, di pubblicare sul suo profilo i commenti d’odio che le arrivano e le facce di coloro che lo scrivono.

La giornalista, infatti, viene attaccata ogni giorno per i motivi più disparati ma, spesso, gli insulti diventano personali e, purtroppo, a sfondo sessuale.

Nelle ultime ore, però, la donna ha condiviso con i suoi fan uno strano messaggio che le è arrivato da parte di quello che non sembra un haters ma un fan, addirittura preoccupato per lei. Quando le cose sembravano migliorare, però, sono tornati gli immancabili odiatori seriali.

Leggi anche: Selvaggia Lucarelli insultata da Antonella Mosetti, scatta la denuncia

Selvaggia Lucarelli: botte e carezze sui social

Come mostrato nello screenshot pubblicato Selvaggia Lucarelli, di recente, ha ricevuto un messaggio davvero particolare. Un uomo, infatti, le ha consigliato di rimanere super partes nel suo ruolo di giornalista in modo da non “rischiare la vita in questo periodo”.

“E’ un modesto suggerimento, vale per l’uso del blog”, si legge nel messaggio, che invita a non pubblicare notizie non controllate e a non disinformare la gente. “Buon Natale anche a lei”, ha commentato la donna, forse un pò interdetta.

Subito, però, sono arrivati anche i classici messaggi a cui la Lucarelli è ormai tristemente abituata. Minacce, insulti, accuse diffamatorie e tanto altro, infatti, sono stati mostrati in alcuni successivi screenshot.

Insomma, nonostante lo spirito natalizio che ormai ci circonda tutti sembra che ci sia sempre spazio per qualche battuta sessista e misogina!