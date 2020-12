Tribes and Empires 2 parte: su Rai 4 quando torna?

Tribes and Empires 2 parte: si ferma giovedì 24 dicembre con l’episodio 38 intitolato la serie fantasy cinese Tribes and Empires – Le profezie di Novoland, in onda su Rai 4 a partire dal 30 novembre.

Tratta dal romanzo “Hai Shang Mu Yun Ji” di Jin Hezai nota come “La saga di Novoland” , la serie è ambientata in un regno di fantasia chiamato Novoland, al crepuscolo della dinastia Duan dopo duecento anni di prosperità e potere.

La serie, composta da un’unica stagione super-size di ben 75 episodi, si ferma il giorno della Vigilia di Natale, interrompendo la propria programmazione giovedì 24 dicembre. Non si tratta dell’ultimo episodio della serie, tuttavia.

continua a leggere dopo la pubblicità

Quando ricomincia Tribes and Empires su Rai 4? Al momento non è stata ancora decisa la sua collocazione in palinsesto, ma noi di Tvserial.it possiamo confermare che gli episodi dal 38 al 75 andranno in onda nel corso del 2021 su Rai 4.

Di cosa parla Tribes and Empires: La profezia di Novoland

Il giovane Muyun Sheng (Huang Xuan) scopre di essere il sesto figlio dell’Imperatore Ming di Duan, tenuto lontano dal Palazzo perché sua madre era un demone. Muyun Sheng viene in possesso di una perla magica, appartenuta alla genitrice, che contiene intrappolata una creatura dagli incredibili poteri.

Quando le otto tribù che popolano Novoland si ribellano all’Impero, l’esercito del generale Muru Shuo (Cao Weiyu) non è in grado di proteggere la famiglia reale e per questa ragione il clan Muru è condannato all’esilio. Ma, dopo qualche anno, una nuova ribellione minaccia ancora il regno di Duan e solo il figlio più piccolo del generale Muru, Han Jiang (Shawn Dou), unico vero amico di Muyun Sheng e innamorato di Su Yuning (Xu Lu), può proteggerlo.

A curare la regia dei 75 episodi è stato Cao Dun, che ha scritto la serie insieme allo stesso Jin Hezai, Wei Jingna e Tian Yanjuan. La serie è annoverata tra le produzioni più costose della storia della televisione cinese.