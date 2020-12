minacce-di-morte-al-nuovo-compagno-della-ex-moglie-dopo-anni-di-terrore:-arrestato-un-50enne-a-lissone

Minacce di morte, pedinamenti e telefonate a ogni ora: per anni ha perseguitato la ex moglie e quando ha scoperto che la donna aveva iniziato una nuova relazione ha minacciato con un coltello il suo nuovo compagno. Ma la donna si è rivolta ai carabinieri e l’uomo è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori e minacce.

L’ennesimo caso di violenze domestiche arriva da Lissone, in provincia di Monza e Brianza. La storia tra l’uomo, un pregiudicato 50enne senza fissa dimora, e sua moglie era finita tre anni fa con una separazione. Ma lui ha continuato in questi anni a terrorizzarla con telefonate ad ogni ora del giorno e della notte, pedinamenti e minacce di morte. Dopo l’ennesimo appostamento sotto casa aveva scoperto la nuova relazione della sua ex moglie e a quel punto aveva rintracciato e minacciato di morte il nuovo compagno. Dopo aver sorpreso sotto casa della donna l’uomo, il cinquantenne lo ha minacciato con un coltello, costringendolo a dichiarare la fine della relazione.

Le indagini dei Carabinieri di Lissone, che hanno avuto inizio negli scorsi mesi e sono coordinate dal sostituto della Procura di Monza Sara Mantovani, hanno consentito di accertare l’effettiva pericolosità dello stalker e il concreto pericolo per l’incolumità della vittima e delle persone a lei vicine. Per questo il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell’uomo per il reato di atti persecutori e minaccia.