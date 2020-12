l’ultima-sfida-di-trump,-veto-sulla-legge-per-la-difesa

WASHINGTON – Donald Trump sfida ancora il Congresso e pone il veto sulla legge sulla difesa approvata da una vasta maggioranza da Camera e Senato. Ora la stessa maggioranza potrebbe respingere il veto del presidente. Il maxi provvedimento prevede una spesa di 740 miliardi di dollari.

A meno di un mese dalla scadenza del suo mandato, Trump aveva minacciato di porre il veto sulla norma e aveva richiesto di inserire l’abrogazione delle tutele di responsabilità legale per le società di social media e l’abolizione della norma che permette l’eliminazione di nomi dei confederati dalle basi militari americane. Sia la Camera che il Senato hanno approvato la misura con margini abbastanza ampi da annullare il veto del presidente. Il magnate aveva posto il veto a otto disegni di legge in precedenza: in questi casi erano stati confermati perché non era stata raggiunta la soglia dei due terzi dei voti necessari in ciascuna Camera per fare entrare in vigore la legge senza la firma di Trump.

Nell’annunciare il veto, Trump ha riferito che la legge sulla Difesa “non include misure cruciali di sicurezza nazionale, comprende disposizioni che non rispettano i nostri veterani e la storia dei nostri militari, andando contro gli sforzi della mia amministrazione per mettere l’America al primo posto nelle nostre azioni di sicurezza nazionale e politica estera. È un ‘regalò alla Cina e alla Russia”.