la-gregoraci-nei-guai:-mino-magli-svela-i-particolari

Nel settimanale “Oggi” nuove indiscrezioni di quella che è stata una storia d’amore vera e propria tra Elisabetta Gregoraci e Mino Magli. Una storia sempre negata dall’ex signora Briatore.

Elisabetta Gregoraci lo ha sempre deifinit0 “un amico di famiglia”, ma anche come “il fidanzato di mia cugina” e pure uno che “quando stava male mia madre veniva sotto casa e chiamava i fotografi per i soldi… pur di guadagnare due euro ha fatto qualsiasi cosa”. Parole passate dell’ex signora Briatore su Mino Magli.

Ma al settimanale Oggi, Alberto Iacovissi, una persona che frequentava Magli a metà degli anni 2000, ha deciso di uscire allo scoperto e raccontare la sua verità. “Nella loro camera da letto non sono entrato, ma sembravano proprio una coppietta: stavano mano nella mano, cenavano a lume di candela. Né io, né gli altri amici, abbiamo mai dubitato che tra loro ci fosse una relazione”.

Mino aveva preso una bella ‘tranvata’

Ma nonostante tutto Elisabetta Gregoraci continua a negare. “Non capisco il perché, ora potrebbe ammetterlo e la cosa credo finirebbe lì. Ognuno ha il diritto di frequentare chi gli pare”.

Alberto Iacovissi ammette che “dopo che la storia è finita Mino ha sofferto parecchio. Quando lo incontravo era meno entusiasta e brillante rispetto al passato. Aveva preso una bella ‘tranvata’“.

GF Vip: Mino ricorda tutto

A tutti capita di essere mollati ma Mino Magli, come ha raccontato più volte anche da Barbara d’Urso, si è sentito usato “e soprattutto penso che lui viva come un’umiliazione il fatto che la Gregoraci, ancor oggi, neghi di aver mai avuto una storia con lui, come se fosse un appestato, un criminale. Mino per questa cosa ha sofferto anni”.

Una delusione che Mino Magli è tornato a provare. “Purtroppo ora la Gregoraci, col GF Vip, è tornata sotto i riflettori, il gossip su di lei corre e lui è tornato al punto di partenza: sta rivivendo tutto quello che lo aveva fatto soffrire tanto”.

