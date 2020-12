La classifica degli album più venduti nel 2020: da Marracash a Elodie

Quest’anno la musica italiana occupa tutta la top ten della classifica degli album più venduti del 2020

Irama – GettyImages

La classifica degli album più venduti del 2020 nel nostro Paese vede una top ten formata solo da cantanti italiani: il rap e trap occupano ben 7 posizioni. Nei gradini più bassi troviamo al 46esimo posto Irama con l’album Crepe. Il nuovo disco di Claudio Baglioni si piazza al 44esimo posto. Due gradini più su ci sono due partecipanti al Festival di Sanremo 2020, Diodato (Che vita meravigliosa) ed Elettra Lamborghini (Twerking queen). Seguono Francesco Gabbani e Ultimo. L’album Chromatica di una big della pop music, Lady Gaga, conquista il 34 posto. Continuando a salire troviamo Ligabue con 7 al 32esimo posto, Futura Nostalgia di Dua Lipa (29esimo posto) e Achille Lauro (28esimo) con 1969. Elodie la troviamo in 21esima posizione. Al 20esimo posto gli After Hours con The Weeknd 2020.

La Top Ten della classifica degli album più venduti del 2020

Elodie a Sanremo 2019 (Getty Images)

Entrando nella top ten troviamo Tedua con Vita Vera Mixtape al 10 posto preceduto dai Pinguini Tattici Nucleari, vincitori morali del Festival di Sanremo visto che con il loro disco hanno raggiunto picchi altissimi tra vendite e streaming. Tiziano Ferro guadagna una posizione in più rispetto all’anno scorso con il disco Accetto Miracoli. Conquistano il 7 gradino della Top Ten una new entry i Me contro te con Il Fantastico mondo dei me contro te. Un posto più troviamo il rapper Ernia con Gemelli. Entrando nella Top Five ci sono solo trapper e rapper: con Mr. Fini si piazza quinto Gué Pequeno mentre al quarto posto c’è Ghali con DNA. Entrando finalmente sul podio tha Supreme è saldo al terzo gradino a soli 19anni con 23 6451.

Ghali (foto dal web)

Al secondo posto c’è Sfera Ebbasta che sta per raggiungere il riconoscimento del doppio disco di platino. Il vincitore della classifica degli album più venduti nel 2020 è Marracash con Persona.