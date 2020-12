harry-potter-oggi-non-va-in-onda-su-canale-5

A che ora inizia Harry Potter oggi su Canale 5? Harry Potter oggi non va in onda

Ti stai chiedendo a che ora inizi Harry Potter oggi su Canale 5? Stai aspettando l’appuntamento del giovedì sera con il maghetto? Purtroppo abbiamo una brutta notizia per te. Harry Potter oggi non va in onda in tv.

Harry Potter oggi non c’è su Canale 5

Harry Potter E I Doni Della Morte Parte 2 Daniel Radcliffe Interpreta Harry Potter Credits Warner E Mediaset

La Rete ha deciso di cambiare la programmazione degli ultimi due film rispetto a quanto precedentemente annunciato. Le date iniziali erano giovedì 24 dicembre 2020 per Harry Potter e i Doni della Morte (parte 1) e giovedì 31 dicembre 2020 per Harry Potter e i Doni della Morte (parte 2). Avremmo passato una Vigilia di Natale e un ultimo dell’anno magici nonostante le circostanze! Invece non è così…

Dato che Harry Potter oggi non va in onda, è naturale domandarsi: quando c’è il prossimo film del mago interpretato da Daniel Radcliffe?

Harry Potter quando va in onda il prossimo film?

A seguito del cambio di programmazione Harry Potter e i Doni della Morte (parte 1) va in onda martedì 22 dicembre 2020. Harry Potter e i Doni della Morte (parte 2), invece, è spostato a sabato 26 dicembre 2020.

Se stai leggendo questo articolo la Vigilia di Natale aspettando Harry Potter, non disperare. Magari ti sei perso l’appuntamento del 22 dicembre 2020, ma ti aspetta il gran finale della saga di Harry Potter.

Ne Harry Potter e i Doni della Morte (parte 2) Harry, Ron e Hermione fanno di nuovo squadra. Questa volta organizzano un furto alla Gringott con lo scopo di trovare gli Horcrux rimasti. I tre ragazzi devono distruggerli. Per il protagonista arriva un momento veramente difficile. Nello scontro con Voldemort, Harry potrebbe dover sacrificare uno dei suoi amici. Alla fine solo uno sopravviverà.

Quando finisce Harry Potter su Canale 5?

Alla luce della nuova programmazione di Harry Potter su Canale 5, a quando l’ultimo film della saga? Scopri i dettagli sul palinsesto aggiornato.