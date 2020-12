Gabriella Chiarappa nuova Brand Ambassador per la Privacy Garantita: da oggi cancellare notizie da Google non più un problema

Spread the love











La privacygarantita.it in vista dell’anno 2021/2022 sceglie Gabriella Chiarappa Brand ambassador per la Web Reputation in Lombardia. Lo porta a conoscere il CEO Cristian Nardi fondatore della RST società che si occupa di Eliminare notizie da Google: quello che fino ad oggi rappresenta un vero ostacolo per molti brand ora non è più, la nostra società nasce per portare supporto a grandi e piccolo imprese che vogliono capitalizzare il proprio patrimonio digitale, affermarlo è Nardi che con grande entusiasmo porta avanti progetti per la difesa della reputazione di molte aziende italiane.

Poi continua parlando della scelta di Gabriella Chiarappa brillante fashion manager, presentatrice, giornalista e ideatrice del Format più glamour d’Italia Le Salon de la mode. È uno dei manager romani più noti, capofila di una nuova generazione di donne top manager dalle idee forti ed innovative: Dice Chiarappa Internet è potere. Le persone decidono di acquistare un prodotto o ordinare un servizio tramite il web. Cercano su Google il nome dell’azienda, visitano i siti di recensioni, leggere i commenti sui forum. Al giorno d’oggi viviamo in un monitor. Non otteniamo tante informazioni offline quanto online. Questa forza deve essere appresa per controllare, altrimenti può affondare.

Privacygarantita.it è una tra le prime agenzia di web reputation in Italia nata prima ancora del diritto all’oblio Google. In vista del dopo coronavirus la società fa anche il punto della situazione delle cattive recensioni di molti ristorant,i Hotel, aziende di ogni tipo che hanno a che fare con un grande pubblico: Le persone sono stufe degli annunci pubblicitari la loro decisioni sono molto influenzate dalle recensioni, ormai la gente non solo si affidano hai consiglio degli amici o professionisti che sia… a leggono sulle piattaforme.

Mi piace: Mi piace Caricamento...