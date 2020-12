Credito ora! Liquidità immediata per le micro e piccole imprese della ristorazione e attività storiche.

Una ulteriore ingente misura straordinaria di Regione Lombardia, a cui partecipa Unioncamere Lombardia, il sistema camerale anche con la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, finalizzata a prevenire le crisi di liquidità delle micro e piccole imprese dei settori dei servizi di ristorazione e delle attività storiche e di tradizione causata dall’emergenza sanitaria ed economica COVID-19.

Il bando Credito Ora consiste in contributi per l’abbattimento del tasso di interesse applicato ai finanziamenti di istituti di credito per operazioni di liquidità. E’ inoltre previsto un ulteriore contributo a copertura del costo della garanzia, compresi i costi di istruttoria, per le pratiche presentate tramite i Consorzi garanzia collettiva fidi (Confidi), che si impegnino ad applicare tariffe calmierate sulle operazioni oggetto di agevolazione.

I finanziamenti agevolati dal contributo devono essere destinati ad operazioni di liquidità, come specificato dal contratto di finanziamento, per far fronte all’attuale situazione di emergenza.

Alle imprese che presentano domanda per il tramite di un Confidi è riconosciuta altresì una copertura del 50% dei costi di garanzia, compresi i costi di istruttoria, fino ad un valore massimo di € 300,00. Per ottenere la copertura dei costi di garanzia, la domanda deve essere obbligatoriamente presentata da un Confidi. I contributi sul costo della garanzia sono erogati congiuntamente al contributo in abbattimento tassi.

L’agevolazione è concessa al lordo della ritenuta di legge del 4% ai sensi dell’art. 28 comma 2 del DPR 600/73.

Ogni impresa può presentare una sola domanda relativa a un solo contratto di finanziamento e tale contratto non deve essere già stato oggetto di agevolazione in conto interessi.

Il contratto di finanziamento agevolabile deve avere le seguenti caratteristiche:

Valore minimo agevolabile Valore massimo agevolabile Tasso massimo agevolabile Durata minima e massima del finanziamento limite agevolabile Contributo massimo erogabile Data di stipula del finanziamento € 10.000,00 € 30.000,00 TAEG 3% da 12 a 72 mesi di cui massimo 24 mesi di pre ammortamento € 2.500,00 + eventuali € 300,00 in caso di presenza di garanzia di un Confidi dal 16 ottobre 2020 (data di entrata in vigore dell’Ordinanza Regionale n. 619 del 15 ottobre 2020)

L’iniziativa è realizzata in accordo con Regione Lombardia, Assessorato Sviluppo economico, nell’ambito dell’Accordo per lo sviluppo e la competitività del sistema economico lombardo. La dotazione complessiva è di euro 22.000.000,00 di risorse regionali a favore delle imprese con procedure affidate operativamente al sistema camerale.

Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 12 gennaio 2021 fino alle ore 17:00 del 3 maggio 2021.

La domanda potrà essere presentata direttamente dall’impresa o attraverso un Confidi in modalità esclusivamente telematica tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it. L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” con prenotazione delle risorse secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta completa.