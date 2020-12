coronavirus:-in-valle-stura-21-attualmente-positivi

L’Unione Montana Valle Stura e l’AIB Protezione Civile Valle Stura, attraverso il C.O.I. – Centro Operativo Intercomunale – hanno comunicato che la situazione relativa all’emergenza sanitaria COVID in valle Stura, alle ore 18.30 del 23 dicembre secondo la piattaforma della Regione Piemonte, è la seguente:



• PIETRAPORZIO. Un soggetto positivo;



• VINADIO. Un soggetto positivo;



• DEMONTE. Due soggetti positivi;



• MOIOLA. Sei soggetti positivi di cui uno ricoverato in struttura;



• GAIOLA. Quattro soggetti positivi di cui tre appartenenti ad uno stesso nucleo familiare;



• RITTANA. Un soggetto positivo domiciliato in altro comune;



• ROCCASPARVERA. Un soggetto positivo;



• VIGNOLO. Cinque soggetti positivi.