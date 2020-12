Buone notizie arrivano da Sanfront dove non si segnalano nuovi casi di Coronavirus e diminuiscono gli attualmente positivi: sono infatti tre le persone al momento contagiate in paese, mentre si registrano ulteriori guarigioni. Tutti i positivi al Covid si trovano in quarantena presso i propri domicili. Non si segnalano casi di positività riconducibili alla RSA di Sanfront.