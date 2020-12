christmas-margarita-punch:-il-cocktail-perfetto-per-natale

Bianco, rosso e verde: un cocktail (bello da vedere e dolce da gustare) che non potrebbe essere più in tema con le vostre serate natalizie!

Abbiamo rivisitato il margarita e il punch mixandoli per dare vita ad un cocktail strepitoso, buonissimo e super scenografico.



È dolce e denso. È bianco come il latte di cocco, l’ingrediente base, e viene decorato con ribes o cranberries freschi che danno quella nota di colore rosso brillante che a Natale non deve proprio mancare.



Potete facilmente prepararlo in casa e servirlo come aperitivo o per il dopo cena. Ve ne innamorerete!

Cocktail: 25 ricette semplicissime da fare a casa



Sfoglia la gallery

Un po’ punch un po’ margarita

Cos’ha dell’uno e cosa dell’altro questo cocktail?



Del punch ha una base di sciroppo di zucchero preparato sciogliendo una parte di zucchero e una di acqua in egual misura. Del margarita ha la tequila.



Le particolarità di questo cocktail però sono il colore bianco e il gusto esotico del cocco che è molto presente, sia sotto forma di latte che di crema, e anche nel rum.

La ricetta del Christmas margarita punch

Per preparare il Christmas margarita punch dovete semplicemente mescolare tutti gli ingredienti insieme e shakerare.

Ecco gli ingredienti:



280 g di Tequila



230 g di Grand Marnier



230 g di succ0 di lime



230 g di acqua di cocco



230 g di latte di cocco denso (in barattolo)



170 g di latte di cocco liquido



170 g di rum al cocco



170 g di sciroppo di zucchero



1 cucchiaio di estratto di cocco

Non dimenticate il ghiaccio e la decorazione finale con rosmarino e ribes.