Cancellare notizie da Google: Agenzie Specializzata Chiama il CELL 3279105006

By Cristian Nardi Fondatore di privacygarantita.it

Come cancellare notizie da Google? un problema serio che privacygarantita.it conosce da molto tempo. La gestione della reputazione online e dati personali sta rappresentano un vero ostacolo per molti brand. Se non sai come togliere informazioni dal web, contattami ti dirò come utilizzare alcuni strumenti legali come il diritto sull’oblio.

Rimozione notizie dai risultati di ricerca “a vita”, potrebbe diventare una cosa molto complessa specialmente se non si è del mestiere.

Per prima cosa bisogna capire una sostanziale differenza tra (deindicizzare e rimozione dalle notizie) nel senso che sono cose completamente diverse. La deindicizzare significa rimuovere la notizie lesiva dal motore di ricerca. La notizia incriminata finisce in un archivio non visibile al pubblico con 80% delle possibilità di tornare ad essere visibile, mentre la rimozione significa togliere completamente la pagina da Google in modo che nessuno possa più vederla i link lesivi. La pagina con risultato 404 questo significa rimozione a vita della informazione personali, cosi come sancito dal regolamento generale sulla protezione dei dati.

diritto cosiddetto “all’oblio” (art. 17 del Regolamento) si configura come un diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata. Si prevede, infatti, l’obbligo per i titolari (se hanno “reso pubblici” i dati personali dell´interessato: ad esempio, pubblicandoli su un sito web) di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi “qualsiasi link, copia o riproduzione” (si veda art. 17, paragrafo 2 del Regolamento).

bisogno acquisire un po’ di dimestichezza con alcune parole: diritto all’oblio, URL, Webmaster, link, declassamento, de-indicizzazione ecc, forse per te sono ancora sconosciute mentre se hai già la padronanza puoi tranquillamente saltare questo passaggio. Ci tengo a precisare che si tratta di un’operazione molto delicata ed è in gioco c’è la libertà della nostra reputazione, il rischio che qualcosa vada storto è sempre probabile. La prima cosa da fare è un tentativo utilizzando modulo di Google per il diritto all’oblio che trovi qui sarà sufficiente compilarlo con in allegato documento di riconoscimenti e codice fiscale della persona interessata. Andiamo sul motore di ricerca Google, posizioniamoci nella prima pagina, ora cerchiamo la parola chiave che ci riguarda, esempio “Tizio Caio sempronio indagato” Clicca sul link dell’articolo con il mouse selezioniamo se con il tasto destro facciamo. È sufficiente fare una copia del URL in questione e incollare all’interno di questa casella alla voce Inserisci un URL per riga (massimo 1000 righe) Lo strumento è stato realizzato seguendo le indicazioni contenute nella discussa sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sul cosiddetto “diritto all’oblio”, che ha stabilito che i cittadini europei hanno il diritto di chiedere ai motori di ricerca di eliminare dalle loro pagine dei risultati i link verso cose che li riguardano nel caso in lui lo ritengano “inadeguati, irrilevanti o non più rilevanti, o eccessivi in relazione agli scopi per cui sono stati pubblicati”. Un team di avvocati esperti del diritto all’oblio si occuperanno della tua pratica nell’arco di 90 giorni in tempi di COVID -19. Ma vi assicuro cancellare un articolo di giornale da internet molte volte non è così semplice. Soprattutto se si parla di una richiedere diritto all’oblio gdpr non sempre questo strumento legale funziona perfettamente.

