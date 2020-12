epa08281297 Interior view of the Euronext, Amsterdam’s stock exchange, in Amsterdam, The Netherlands, 09 March 2020. A mass selling of stocks triggered by the ongoing epidemic of the COVID-19 disease caused by the SARS-CoV-2 coronavirus and a sharp drop in oil prices has resulted in stock markets across the world crashing. The Euronext saw at least a 6.59-percent drop one hour before the closing bell. EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Avvio di seduta positivo per le poche borse europee aperte nella vigilia di Natale. Chiuse Milano e Francoforte, in rialzo Parigi (+0,27% a 5.542 punti) e Londra (+0,42% a 6.519 punti).

In lieve rialzo Madrid (+0,15% a 8.086 punti) e Amsterdam (+0,19% a 623 punti). Per tutte è prevista la chiusura anticipata tra le 12.30 e le 14. Seduta breve anche a New York. (ANSA).