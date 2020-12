Torino, la solidarietà per gli Asili notturni da parte di Associazione Nazionale calzolai e associazione “Il Pellicano”

Ancora un nuovo progetto di solidarietà per restituire un sorriso ai più deboli: donate scarpe, cinture e borse agli ‘Asili notturni Umberto I’ di Torino. La mattina del 21 dicembre 2020, l’Associazione “Il Pellicano” in collaborazione con l’Associazione Calzolai Italiani, ha incontrato i tanti ospiti degli Asili, consegnando loro 500 paia di scarpe da uomo, donna e bambino, cinture e borse. La donazione è avvenuta alla presenza del presidente degli Asili ‘Umberto I’, Sergio Rosso, da sempre in prima linea sul fronte dell’assistenza alle categorie deboli, e da alcuni membri de ‘Il Pellicano’.

L’iniziativa benefica, che nasce da Bologna, dove la cassa di mutuo soccorso “Il Pellicano ha la sua sede operativa, è stata sposata da moltissimi membri dell’Associazione calzolai italiani: un numero inaspettato di scarpe messe a nuovo, tanto da rendere necessaria una cernita. Ogni paio di scarpe è stato sanificato e poi riposto in una custodia in plastica, sigillata e così consegnati agli Asili notturni.



Un gesto di solidarietà, a cui – è stato già annunciato dall’associazione “Il Pellicano” – se ne aggiungeranno di altri, nella consapevolezza di voler costruire un percorso di aiuto e sostegno dei più sfortunati.



Il momento di assoluta incertezza, legata alla pandemia, tra l’altro, impone di mettere adesso in campo le forze migliori per tendere la mano a chi in questi mesi ha assistito inerme alla distruzione della propria famiglia e del proprio lavoro. È un imperativo morale, che l’associazione “Il Pellicano” intende accogliere.

