Sala: “Il vaccino da solo non risolverà i problemi: il virus lascerà tante macerie. Nuovi orari della città? Potrebbero durare a lungo”

“Arriverà il vaccino, è vero, ma questa tanto attesa puntura non risolverà da sola tutti i problemi. Non ci sono le macerie visibili del dopoguerra e la nostra città riprenderà non appena possibile buona parte della sua vita: ma dobbiamo essere coscienti delle tante macerie economiche, psicologiche e sanitarie che questo virus lascerà dietro di sé”. Il sindaco Beppe Sala ha mandato a tutti i dipendenti di Palazzo Marino la tradizionale lettera di auguri per le feste di Natale e per il nuovo anno. E, inevitabilmente, il messaggio arrivato via mail si concentra sulla crisi – sanitaria, economica e sociale – che ha segnato con il coronavirus il 2020.

“Da questa crisi dobbiamo imparare tanto nel progettare la vita della città. Lo dobbiamo a noi stessi e anche ai tanti che hanno sofferto e perso la vita per il coronavirus. Dobbiamo essere di stimolo e di guida alla progettazione e alla realizzazione di una città che faccia realmente convivere la sua vitalità con sistemi e organizzazioni che rispettino la salute, l’ambiente e l’equità – haaggiunto il sindaco -. Per fortuna noi non abbiamo affrontato i deliri di una guerra, ma certamente siamo di fronte a una crisi sconosciuta nella nostra vita precedente – ha continuato ancora il sindaco Sala -. E ciò che mi colpisce in modo particolare oggi è la sua repentinità. Solo dodici mesi fa abbiamo chiuso l’anno con la concreta consapevolezza di vivere un momento felice, sia pur con le sue contraddizioni, della vita di Milano. Il virus era però già lì e poco dopo ha mostrato tutta la sua forza e l’impreparazione del mondo intero a fronteggiarlo. “Sono stati momenti molto difficili, quando tutto il mondo è stato interessato da una nuova globalizzazione, quella della malattia. I morti sono paragonabili a quelli di un grande conflitto mondiale, e ancor di più sono i segni lasciati nelle anime di centinaia di migliaia di persone a ogni longitudine e latitudine del mondo”, ha concluso.

Ma il sindaco, partecipando all’apertura del giardino di viale Crispi, ha parlato anche di un’altra conseguenza della pandemia: la “rivoluzione” degli orari di Milano, che potrebbe venire mantenuta anche dopo l’emergenza sanitaria. “Il tema vero – ha detto Sala parlando della riapertura delle scuole superiori – è l’affollamento dei trasporti. Abbiamo pensato di intervenire da quel punto di vista e di intervenire anche nell’accordo con i commercianti, perché aprano dopo le 10. Questo mi sembra un segno positivo. Mi chiedo se queste misure sono temporanee o se potrebbero essere un esempio di quello che la nuova città, con i nuovi tempi, proporrà ai milanesi”. E a chi gli chiedeva se la “rivoluzione” degli orari potrebbe durare anche dopo la pandemia, il sindaco ha risposto: “Credo ce ne sarebbe bisogno. Però queste cose ovviamente se sono immaginate a tavolino e non trovano riscontro nei cittadini e nel settore economico alla fine durano quel che durano. Se le prendiamo come un’esperienza per vedere se funzionano e poi c’è accordo, sarebbe molto positivo per il traffico, per l’inquinamento in inverno. Io – ha concluso Sala – sono decisamente favorevole a un po’ di ripensamento degli orari della città”.