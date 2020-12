pancake-di-natale:-golosi-e…-bellissimi!

La colazione delle feste è lenta, rilassata, speciale e divertente. Ci si concede quel tempo – e quelle calorie! – che durante il resto dell’anno non si ha mai, presi tra gli impegni di tutta la famiglia. Cosa preparare dunque la mattina di Natale o nei giorni seguenti? I pancake! Naturalmente a tema. I bambini impazziranno, siete pronti?

La ricetta dei pancake

Ingredienti

20 grammi di burro



120 farina 00



12 grammi di zucchero



2 uova



180 grammi di latte



5 grammi lievito in polvere

Procedimento

Mettete il burro in un pentolino e fatelo fondere. Separate il bianco e il rosso dell’uovo, trasferite i tuorli in una ciotola e aiutandovi con una frusta sbatteteli. Aggiungete poi il burro raffreddato e il latte. Proseguite a mescolare il composto. Unite poi lievito e farina setacciati. A parte montate a neve gli albumi con lo zucchero e incorporateli poi nel resto stando attenti a non smontarli. Scaldate una piastra, ungetela con un filo di burro e poi versate un mestolino del composto dei pancake. Lasciate cuocere da un lato e poi girate il pancake e proseguite dall’altro.

Come decorare i pancake di Natale

Babbo Natale è sempre il personaggio preferito dei bambini e riprodurlo utilizzando i pancake è facilissimo. Un consiglio? Preparate gli ingredienti e lasciate che siano i più piccoli a trasformare semplici pancake in Babbo Natale, ma anche nella renna Rudolph, in pupazzi di neve o angioletti. Vi serviranno frutta fresca tagliata, come fettine di fragola per fare il cappello di Santa Claus, o banana e mirtilli per fare gli occhi di Rudolph, ma anche panna montata e, se vi va di preparare una versione salata dei pancake, bacon e pomodorini.

Sfogliate la gallery per trarre ispirazione e decorare al meglio i vostri pancake di Natale!

E se i bimbi si divertono, perché non preparare insieme a loro anche dei biscotti di Natale?