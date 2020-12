Michele Bertucca blogger della TV: Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne

Spread the love











Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne, ha varcato la porta rossa nelle vesti di antagonista di Tommaso Zorzi a causa di alcuni screzi avuti all’interno ma il rapporto tra i due ha subito trovato un equilibrio, anche se apparente. La Lorenzini nella Casa si è avvicinata subito a Dayane Mello, che ha un rapporto “particolare” con Rosalinda Cannavò. Le due sembrano essere molto più che amiche e la vicinanza della brasiliana con l’ex tronista ha fatto ingelosire l’attrice. Inoltre, Rosalinda e Sonia hanno un passato comune con Mario Ermito, entrato pochi giorni fa nella Casa del Gf Vip. Il modello pare che per un periodo abbia sentito sia l’una che l’altra in contemporanea e questo sarebbe il motivo della nomination dell’attrice all’ex tronista. La Lorenzini alla fine della puntata ha dato in escandescenze contro Rosalinda, con la quale sembrava aver comunque trovato un’intesa prima della nomination.

“ Hai fatto la finta tonta, mi hai messo la pulce nell’orecchio e poi me l’hai messo in quel posto! Sei una gran furba! Adesso tutto ha senso “, ha detto Sonia a Rosalinda dopo la puntata. “ Ho legato con poche persone e guarda te questa stronza, che ancora la aiuto a scrivere le cose e a ‘sbloccarsi’, ma va… Falsa! Falsa! vipera! Vaffanculo, gliele faccio cadere tutte le maschere. Le renderò la vita un inferno qua dentro “, ha borbottato tra sé e sé prima di sfogarsi con Cecilia Capriotti: “ Le persone che fanno i giochetti così subdoli no… Ti rimetti un attimino al tuo posto e ti sego le gambine “. Le fan di Rosalinda giurano di aver sentito Sonia appellare l’attrice con un poco lunsinhiero “ cagna “, ma non esistono video e in molti sostengono non sia mai stato detto. Intanto su Twitter spopola l’hashtag #fuorisonia.

