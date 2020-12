La “tecnologia per il bene” è il futuro dell’Europa

L’evoluzione del processo di integrazione comunitaria passa dal digitale, per competere con Cina e Stati Uniti, come dimostra il progetto Gaia-X

di Stephane Klecha, Fondatore e Managing Partner di Klecha & co.

“L’Europa è pronta a smembrare i colossi del web che non rispetteranno le nuove regole sul digitale”. Lo ha dichiarato nei giorni scorsi il commissario Europeo al mercato interno, Thierry Breton, che ha firmato il Digital Markets Act e il Digital Service Act, pacchetti rivoluzionari di regolamentazione del mondo digitale, i più ampi mai preparati da un legislatore. Includono «sanzioni proporzionate», che possono arrivare alla separazione strutturale, per contrastare posizioni dominanti in Europa di colossi come Google, Apple, Amazon, Facebook o Microsoft. Per evitare le sanzioni, tra le altre cose, le big tech dovranno aprire i loro algoritmi, rendere trasparente il mercato pubblicitario e condividere con i rivali parte dei dati raccolti in rete.

Parallelamente, la Commissione ha proposto una nuova governance Ue sui big data in linea con i principi europei della protezione delle informazioni personali, dei consumatori e della concorrenza. La scommessa di Bruxelles è di recuperare terreno sul digitale proprio nei confronti di Stati Uniti e Cina nella partita dei dati, fondamentali per la sovranità europea e per la crescita economica. E la Francia ha reso noto che applicherà la web tax dal 2020 nonostante le minacce di ritorsioni da parte degli Usa. Se non ci sarà accordo, il prossimo anno Bruxelles andrà avanti con un testo europeo che dovrebbe essere più efficace di singole norme nazionali, come quella apripista francese.

Le recenti novità rendono evidente come la questione della sovranità dei dati, pietra miliare per la sovranità digitale, sia centrale in un Europa che, nonostante Brexit, lavora da sempre a una maggiore integrazione su vari fronti. A questo proposito, il lancio del progetto Gaia-X per il cloud europeo rappresenta una svolta per l’Unione europea, per iniziare ad affermare la propria sovranità digitale e accelerare verso l’integrazione. Un’integrazione da sempre ostacolata dalle resistenze nazionali alla definizione di sistemi realmente paneuropei in ambiti quali la difesa e la finanza, che potrebbe essere accelerata dall’adozione inedita di soluzioni comuni per affrontare la crisi connessa alla pandemia.

Integrazione attraverso la tecnologia

Nell’ultimo report di Klecha & co. Technology fast-tracking: a multifaceted European integration , realizzato in collaborazione con Rosa & Roubini Associates, si ripercorre la strada fatta verso l’integrazione e le prospettive future sottolineando come il vero motore dell’integrazione europea potrebbe essere proprio la tecnologia.

Ma c’è un problema: l’Europa deve recuperare il ritardo rispetto agli Stati Uniti e alla Cina per quanto riguarda le dimensioni dei suoi player digitali. Se, da questo punto di vista, la tecnologia rappresenta il problema, dall’altro offre la soluzione: le istituzioni europee stanno lavorando per consentire l’emergere di leader tecnologici su scala globale. La strada da percorrere è ancora lunga, ma la direzione di marcia sembra essere quella giusta.

Si dovrà lavorare allo sviluppo di un ecosistema tecnologico europeo che potrebbe essere volto a promuovere “Technology for Good“ in contrapposizione alla tecnologia statunitense e cinese che hanno promosso rispettivamente “Technology for Money” e “Technology for Social Control“.

L’entità degli investimenti necessari allo sviluppo di un ecosistema tecnologico e la pervasività della tecnologia in tutti gli ambiti, economico, sociale, della difesa, fanno sì che i paesi europei non possano più gestire i loro interessi in modo autonomo. In questo senso la tecnologia offre un’occasione formidabile per rompere le barriere fisiche che impediscono una completa unificazione del continente e l’instaurazione di una vera e propria sovranità europea.