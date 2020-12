La ripartenza di Milano a gennaio, più corse per treni e mezzi pubblici: il piano di Atm e di Trenord

Altri bus turistici in campo per rafforzare il trasporto pubblico, 1.200 corse giornaliere di cui 800 dedicate agli studenti e il potenziamento della metropolitana con 8 treni aggiuntivi nelle ore di punta. Sono alcune delle novità introdotte da Atm, l’azienda dei trasporti milanesi, in vista del 7 gennaio, data di ripartenza con l’apertura delle scuole superiori e delle altre attività. Per far fronte all’aumento dei passeggeri, Atm ha pianificato un incremento del servizio con un piano che parte dalle scuole e che prevede oltre 800 corse aggiuntive al giorno e 60 bus navetta che serviranno 32 tra istituti e plessi scolastici milanesi più frequentati.

Sarà incrementato l’utilizzo di bus turistici su ulteriori cinque linee (in aggiunta alle 8 linee già servite da società terze negli ultimi mesi) in affidamento a operatori privati. Questo consentirà di liberare mezzi che andranno a potenziare 18 linee urbane e suburbane a elevata frequentazione con altre 180 corse al giorno. In aggiunta, Atm riprogrammerà il servizio di alcune delle principali linee di forza (ad esempio: le linee 40, 45, 49, 57, 63, 67, 95, 325) per offrire complessivamente 160 corse in più in tutte le fasce orarie della giornata. In metropolitana è confermato il potenziamento con otto treni aggiuntivi nelle ore di punta, che porteranno al massimo numero di corse consentite nel rispetto dei vincoli esistenti in termini di flotta, personale e capacità tecnica dei sistemi di sicurezza.

Con la campagna “Orari diversi per un obiettivo comune’ si invitano tutti i passeggeri a non viaggiare, se non proprio necessario, nelle ore di punta tra le 7 e le 9.30, che rappresenta la fascia più critica. Sarà intensificata anche l’attività di sanificazione di tutti i mezzi con l’impiego di atomizzatori che vengono utilizzati alla fine di ogni corsa principalmente su treni e autobus. Prosegue anche l’installazione di nuovi dispenser di gel igienizzanti per le mani, anche sulle banchine del metrò, che vanno ad aggiungersi ai 600 già presenti sulle linee di superficie più frequentate, in tutte le stazioni della rete metropolitana e presso gli Atm Point.

Per viaggiare sui mezzi pubblici resta obbligatorio indossare sempre la mascherina, responsabilità individuale di ogni passeggero. Sui treni e bus rimane in vigore il limite di riempimento massimo del 50%, stabilito per fronteggiare l’emergenza Covid. “Abbiamo incrementato il servizio al massimo delle potenzialità ma rispettare il limite così stringente del 50% di portata dei mezzi pubblici è possibile solo se tutti si atterranno al piano contenuto nel documento del tavolo istituzionale, vale a dire ricalibrando gli orari della città almeno fino al termine dell’emergenza sanitaria – afferma il Direttore Generale di Atm, Arrigo Giana – L’offerta di trasporto pubblico, che abbiamo rafforzato notevolmente, è per sua natura molto rigida perché legata al numero di mezzi disponibili e ai limiti dei sistemi di sicurezza in metropolitana”.