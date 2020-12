La nuova fiamma di Zaniolo: alza le cosce e il tricolore – FOTO

Spread the love

Zaniolo, il gioiellino della Roma, è al centro delle cronache rosa per la sua vita sentimentale molto movimentata.

Nicolò Zaniolo (Instagram)

Nicolò Zaniolo è un giovane calciatore attaccante della Roma. Arrivato nella capitale tra lo stupore dei tifosi in quanto rientrasse come pedina di scambio nell’affare che portò Radja Nainggolan in nero azzurro.

Il suo esordio alla Roma avviene in uno dei palcoscenici più importanti, la partita di Champions League contro il Real Madrid. Da li in poi la sua carriera prende una piega inaspettata, con poche partite riesce a conquistarsi una maglia da titolare. A suon di goal ed ottime prestazioni riesce ed entrare nel cuore dei tifosi e a diventare una pedina imprescindibile della squadra.

Ad oggi Nicolò Zaniolo è diventato uno dei talenti più brillanti del nostro campionato ed ha suscitato le attenzioni di diversi club anche esteri, la Roma ha così deciso di blindarlo con un contratto milionario, soprattutto per un ragazzo della sua età.

Il ragazzo ha visto crescere la sua fama sempre di più. Adesso la sua pagina Instagram è arrivata oltre il milione di follower, simbolo di quanto le sue doti calcistiche vengano apprezzate, ma come avrà reagito a questa fama ?

Madalina Ghenea (Instagram)

Zaniolo era da tempo fidanzato con Sarah Scaperrotta. I due vivevano anche insieme e decisero tra le altre cose di adottare un cane che chiamarono NISA ovvero in connubio dei loro nomi, simbolo di quanto erano uniti.

Tuttavia qualcosa è andato storto tra i due. Era da un po di tempo che circolava la voce che tra i due il rapporto si stava deteriorando, ad oggi ne abbiamo la conferma. La modella Madalina Ghenea è 12 anni più grande di lui ed è anche madre, cosa che forse non farà piacere alla signora Zaniolo ed ha una passione per l’Italia.

Sono famose le sue foto con indosso un abito Moschino tricolore. Tra le foto una in particolare fece perdere la testa ai suoi fan. Nella foto in questione posa con lo stesso abito, seduta su un divano con una gamba alzata che lascia poco all’immaginazione.

La modella è molto seguita, il suo profilo vanta quasi un milione di follower. Questi scatti sono all’ordine del giorno sul suo profilo, per la gioia dei suoi fan.