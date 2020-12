“inedito-tra-i-sogni”,-il-cantautore-damian-presenta-il-nuovo-singolo

Si intitola “Inedito tra i sogni” il nuovo singolo del cantautore pugliese Damian che nel frattempo prepara il suo album di debutto

Cantautore Damian (foto ufficiale)

Damiano Mongiello, in arte Damian, è un cantautore di origine pugliese che nella sua vita ha intrecciato la passione per la cucina a quella per la musica. È stata proprio quest’ultima ad aiutarlo in un momento difficile della sua vita. “Ho attraversato tempo fa un periodo particolare dal quale è stato abbastanza complesso venirne fuori, la musica è stata davvero la mia cura“, racconta. Quella musica che descrive come magica e “un ponte tra sogno e realtà, che arriva dritta al cuore“. La decisione di riprendere a scrivere canzoni dopo aver accantonato per un periodo la vena artistica l’ha presa proprio dopo aver ascoltato un brano alla radio. Ora è alle prese con il suo album di debutto e ha da poco pubblicato un nuovo singolo, “Inedito tra i sogni“.

LEGGI ANCHE -> Zucchero e il dramma della depressione: “Così mi sono salvato”

Il nuovo singolo di Damian, Inedito tra i sogni

Damian Cantautore (foto ufficiale)

LEGGI ANCHE -> Tiziano Ferro dona ai fan il nuovo singolo sulle note del Natale

Il nuovo brano di Damian è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali ed è entrato in rotazione nelle radio. Si intitola “Inedito tra i sogni” e continua a spianare la strada all’album di debutto sul quale sta lavorando duramente da diverse settimane. La direzione artistica è affidata a Francesco Cacciapaglia e vede la collaborazione di noti musicisti: da Max Gelsi a Ivan Geronazzo e Bruno Farinelli. Quest’ultimi hanno avuto modo di lavorare con illustri artisti italiani come Gianna Nannini, Vasco Rossi, Elisa e Tiziano Ferro.

L’importanza che la musica ha nella vita dell’artista sarà rimarcata anche all’interno delle canzoni, proprio come nel nuovo singolo. “Inedito tra i sogni” racconta della volontà di concentrarsi totalmente sui propri obbiettivi, sui propri sogni. Nel caso di Damian si fa riferimento proprio alla musica e a come sia stata in grado di aiutarlo. “Mi tuffo dentro il mio sogno ora / Come un delfino a cercare / Un’ora d’aria o persino cura” canta nel brano.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il singolo segue altri due brani pubblicati nell’ultimo anno, “Niente è come previsto” e “Madagascar” che saranno probabilmente contenuti nel progetto discografico.