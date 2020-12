fratelli-caputo,-anticipazioni-della-seconda-puntata

Fratelli Caputo anticipazioni seconda puntata

Fratelli Caputo anticipazioni seconda puntata: continua mercoledì 30 dicembre la fiction in quattro puntate con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci e diretta da Alessio Inturri.

A partire dal 23 dicembre, la miniserie tiene compagnia al pubblico di Canale 5 durante le feste ogni mercoledì a partire dalle 21.21 circa.

Di seguito, le anticipazioni sulla seconda puntata di Fratelli Caputo, in onda mercoledì 30 dicembre sulla rete ammiraglia Mediaset.

Fratelli Caputo seconda puntata trama: cosa succede

Il crollo del soffitto di una scuola diventa l’occasione di una serata di beneficenza per raccogliere fondi per la ricostruzione.

Patrizia (Sara D’Amario), la moglie di Alberto (Cesare Bocci), si offre di farsi carico dell’organizzazione. Valutando la possibilità di un testimonial importante, Nino (Nino Frassica) finge di conoscere Red Canzian (guest star nella parte di sé stesso), senza sapere che l’ex Pooh si trova proprio nei dintorni e che Patrizia lo costringerà ad incontrarlo per chiedergli di partecipare alla serata.

Grazie ad un rocambolesco intervento di Giacomino (Riccardo Antonaci), preparato ad arte dallo zio Nino, Red Canzian accetta di cantare alla serata di beneficenza.

Fratelli Caputo quando va in onda su Canale 5: programmazione

La miniserie realizzata da Ciao Ragazzi! per conto di Mediaset è trasmessa a partire dal 23 dicembre su Canale 5 in prima serata dalle ore 21.21 circa per quattro mercoledì.

Salvo cambiamenti di palinsesto, questa è la programmazione di Fratelli Caputo:

Fratelli Caputo prima puntata in onda mercoledì 23 dicembre 2020

in onda Fratelli Caputo seconda puntata in onda mercoledì 30 dicembre 2020

in onda Fratelli Caputo terza puntata in onda mercoledì 6 gennaio 2021

in onda Fratelli Caputo quarta puntata in onda mercoledì 13 gennaio 2021

Fratelli Caputo in streaming: dove vederla

Fratelli Caputo in streaming è disponibile su Mediaset Play.

Accessibile in versione browser da desktop e via app da tablet e smartphone, la piattaforma di video on demand targata Mediaset che consente agli utenti la visione dei contenuti in diretta e anche in modalità catch-up, con gli episodi disponibili in catalogo a seguito della loro messa in onda.