flavio-briatore-e-la-gregoraci-stanno-insieme:-un-dettaglio-li-inchioda

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci dopo le numerose voci su di loro, si trovano insieme: un dettaglio li inchioda pesantemente

Elisbetta Gregoraci (Instagram)

Leggi qui —> Elisabetta Gregoraci: ci sono cose che non tornano indietro

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci ultimamente stanno facendo parlare spesso di loro. L’imprenditore sui propri canali social di recente ha condiviso un video in cui si dice “indignato” per usare un eufemismo, con il corriere della sera. Il giornale avrebbe condiviso una notizia falsa riguardante un parcheggio in un punto non consentito che lo vede come protagonista.

Briatore si è detto pronto a querelare il giornalista che ha scritto l’articolo in quanto lui neanche si trovava a Milano in quei giorni. Dopo che sono piovute molte critiche su di lui non ha retto e ha sentito il bisogno di difendersi e dire la sua, sarà nei guai adesso il giornalista che a quanto pare dovrà affrontare una battaglia legale contro di lui.

Dall’altro lato abbiamo una tormentata Elisabetta Gregoraci. Reduce dalla sua avventura al Grande Fratello la showgirl ha vissuto una strana storia amorosa con Pierpaolo Pretelli. Tra i due sembrava scattata la scintilla, oltre che un bacio, ma lei ha deciso poi di mettere fine alla sua avventura nella casa proprio per la situazione nata con l’influencer.

Flavio Briatore (Instagram)

Leggi qui –> Elisabetta Gregoraci non dorme più: il motivo è sconvolgente

I due hanno in comune un periodo non proprio facile, ma non solo. Delle foto su Instagram fanno pensare a qualcosa di più

Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci le foto aumentano i dubbi

Flavio Briatore adesso si trova a Montecarlo. Di questo ne siamo certi grazie alle storie condivise sul suo profilo Instagram dove attraverso i tag abbiamo potuto ottenere conferma. Da questi video non si vede se sia in compagnia del figlio, possiamo comunque immaginare che sia così visto il video da lui condiviso dove immortala una giostra tipica del periodo natalizio.

Elisabetta Gregoraci (Instagram)

Leggi qui –> Elisabetta Gregoraci: Nathan è uguale a me

Attraverso le storie di Elisabetta Gregoraci però abbiamo notato un dettaglio che non è potuto passare inosservato. Anche la showgirl ha condiviso un video dove si trova nel medesimo posto dell’ex marito.

Non è ancora chiaro se i due siano insieme ma tutto fa pensare di si. Non necessariamente però i due siano insieme impegnati in un’uscita romantica. L’ipotesi più plausibile è che entrambi abbiano voluto godere della compagnia del figlio, soprattutto dopo che lei non lo vedeva da molto tempo a causa del suo impegno col reality.

Flavio Briatore (Instagram)

Leggi qui —> Elisabetta Gregoraci: abbracci con Pierpaolo Pretelli, ma Briatore non molla

Tuttavia i due sono una coppia molto apprezzata dai lettori di cronache rosa, e le notizie intorno a loro non possono che alimentarsi quando avvengono situazioni simili.