Ormai l’esperienza con il Covid per Carlo Conti resta solo un brutto ricordo: alle pagine di Oggi il conduttore racconta la sua esperienza e le paure che lo hanno accompagnato durante le settimane della malattia. Carlo Conti si racconta: la scoperta della positività, il ricovero in ospedale per Covid e la preoccupazione di aver contagiato […]

L’articolo Covid, Carlo Conti si racconta: “Ero preoccupato per mia moglie e mio figlio” proviene da Leggilo.org.

