corruzione,-hanno-arrestato-il-sindaco-alla-fine-del-mandato

Marcelo Crivella, il sindaco di Rio de Janeiro, è stato arrestato con l’accusa di corruzione all’alba di oggi

Mancava poco alla fine del suo mandato ma è arrivata la doccia gelida. Arresto per corruzione in Brasile, a Rio. Nove giorni prima della scadenza del suo mandato, il sindaco di Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, è stato arrestato martedì 22 dicembre nell’ambito di un’indagine su un presunto sistema di corruzione all’interno del comune brasiliano. Il consigliere comunale è stato arrestato prima delle 6 del mattino nella sua abitazione nel ricco quartiere di Barra de Tijuca. Diverse altre persone sono state arrestate durante la stessa operazione; tra questi l’uomo d’affari Rafael Alves, sospettato di essere l’artefice del caso e fratello di Marcelo Alves. Arrestato anche Mauro Macedo, ex tesoriere di Crivella e cugino del pastore evangelico Edir Macedo, fondatore della Chiesa universale del Regno di Dio, di cui il sindaco di Rio è nipote.

Rio de Janeiro, arrestato il sindaco a fine mandato

Crivella, 63 anni, completa così un mandato segnato da molteplici controversie. Durante la campagna elettorale, in cui ha cercato di mostrare la sua vicinanza al presidente Jair Bolsonaro, che ha registrato diversi spot elettorali al suo fianco, il sindaco uscente ha insistito sul fatto che il suo successore sarebbe andato in prigione per presunta corruzione. Durante il suo mandato, Crivella è stato oggetto di diverse cause legali. Dopo essere stata al centro dell’attenzione ospitando importanti eventi sportivi come la finale della Coppa del Mondo di calcio del 2014 e le Olimpiadi del 2016, Rio de Janeiro è precipitata in una grave crisi politica e finanziaria.

Il governatore dello Stato di Rio Wilson Witzel è finito sotto accusa per presunta corruzione. Prima di lui, gli ultimi cinque governatori di Rio hanno avuto problemi con la legge e quattro di loro hanno persino scontato una pena detentiva. La bella città del carnevale più spettacolare del mondo non trova pace.