Coronavirus, nei laboratori della Lombardia è allerta: “Caccia alla variante inglese, sicuramente è già qui”

L’attenzione è altissima, perché il virus potrebbe correre più velocemente. Ma gli studi sono in corso e dire che la variante inglese abbia spiazzato gli scienziati sarebbe una bugia. Le notizie arrivate dall’Inghilterra sul nuovo ceppo del Covid, già sbarcato anche in Italia, hanno fatto scattare l’allerta nei laboratori di ricerca lombardi per monitorare anche su questo fronte la situazione nella regione che è per tutti la grande sorvegliata speciale. “Parliamo di una variante che vede almeno una ventina di mutazioni lungo tutto il genoma, di cui otto solo nello spike, sono tante”. A parlare è Gianguglielmo Zehender, professore di Igiene della Statale e coordinatore del Laboratorio universitario di malattie infettive al Sacco, dove a febbraio è stato isolato per la prima volta il ceppo italiano del virus. “Fino a ora sappiamo che il virus accumula un paio di mutazioni al mese, queste sono molte di più e alcune avvenute in zone biologicamente importanti, che potrebbero influenzare la capacità del virus di legarsi alla cellula. E quindi di infettare”.

Grazie nuovi dati scientifici messi a disposizione a livello internazionale, il team di ricerca Statale- Sacco, che da mesi lavora sul sequenziamento del virus, si è già attivato per eseguire uno screening rapido dei nuovi casi. Questa variante, fino ad oggi, qui non è mai stata intercettata, spiega lo studioso. “E se da un lato una variante simile non può essere presa sotto gamba, dall’altro dobbiamo farci l’abitudine, perché i virus a Rna come questo si modificano con frequenza, del resto abbiamo già diverse di varianti che circolano”.

Variante inglese del virus, Fontana: “In Lombardia per ora nessun caso”

Per provare a metterci al riparo dall’abilità del Covid di trasformarsi, e quindi di moltiplicarsi, Zehender non ha dubbi su quale dovrebbe essere un tassello fondamentale in questa partita: “In Inghilterra fanno la sequenza del quattro, anche cinque per cento dei casi nazionali, questo permette di avere un quadro dettagliato e ben preciso di quello che circola. L’Italia invece ha un problema su questo: non caratterizziamo abbastanza, quando invece bisognerebbe farlo il più possibile”. Per disegnare di continuo l’identikit Covid, e agire di conseguenza, però, “servono fondi e il supporto di tutti: non è un singolo centro o comunque poche realtà a poter coprire una necessità oggi così fondamentale”.

Una cosa, per gli studiosi è certa: anche se la variante inglese non è ancora finita sotto i radar lombardi, è piuttosto irrealistico pensare che non sia già qui. “È ancora tutto in fase di studio – spiega Paolo Bonfanti, direttore del reparti di Malattie infettive al San Gerardo e professore della Bicocca – si sta valutando una possibile maggiore contagiosità, ma allo stesso tempo non c’è alcuna evidenza che questa forma del virus sia più pericoloso”. Sergio Abrignani, immunologo della Statale e direttore scientifico dell’Istituto nazionale di genetica molecolare, invita a non farsi prendere dal panico: “Con tutti gli scambi che ci sono, in una regione come questa poi, è già qui che circola da tempo. E se è vero che questa variante si diffonde molto più velocemente significa che dovremo stare molto più attenti e vaccinarci prima possibile”. Per Abrignani è il virus in sé, con cui facciamo già i conti da quasi un anno, a dover far paura. Non la variante.

“La vera minaccia è il Covid, punto. E la Lombardia così densamente popolata, e poi Milano con tutti i suoi contatti sociali, i mezzi pubblici, la movida, rappresenta il posto dove il virus vuole stare. Questa variante merita la giusta dose di attenzione, sicuramente. Ma la notizia più importante e che dovrebbe rasserenarci è che l’efficacia dei vaccini non sembra esserne disturbata, funzionano”. Abrignani spiega come l’unico modo per fermare la pandemia sia togliere il terreno sotto i piedi del virus. “In questo vorrei uno stato etico – precisa – che lo rendesse obbligatorio”. È vero, dicono gli scienziati, che il virus potrebbe imparare a scappare anche dal vaccino. “Questo è uno dei motivi per cui non bisogna fermarsi a un vaccino solo e soprattutto è molto importante che si usino diverse piattaforme vaccinali – conclude Paolo Bonfanti – . Ma non dimentichiamoci che quelli su base genetica possono essere ridisegnati”.