Coronavirus, il bollettino di oggi 22 dicembre in Lombardia: 2.278 nuovi casi su 31.939 tamponi. Le vittime salgono a 92

In Lombardia, a fronte di 31.939 tamponi effettuati, sono 2.278 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, con un rapporto positivi su tamponi del 7,1 per cento. Salgono i decessi: 92 quelli registrati nelle ultime 24 ore, 24.512 le vittime ufficiali dall’inizio della pandemia.

Calano i ricoverati in terapia intensiva, 21 meno di ieri, per un totale di 540 pazienti, ma per la prima volta da quando è iniziato il trend di discesa tornano a salire i ricoveri nei reparti Covid, che oggi sono 58 più di ieri, per un totale di 4.290 pazienti. Sono invece 2.356 i guariti/dimessi.

Coronavirus, il bollettino del 22 dicembre a Milano e nelle altre province della Lombardia

Ecco i dati dei nuovi contagi registrati nelle province lombarde

Milano: 462 (69 a Milano città)

Bergamo: 48

Brescia: 156

Como: 249

Cremona: 70

Lecco: 44

Lodi: 29

Mantova: 104

Monza e Brianza: 94

Pavia: 117

Sondrio: 60

Varese: 767